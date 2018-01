Governo estuda certificado de igualdade de género para empresas

O Governo está a trabalhar com a Islândia — o primeiro país a tornar ilegal a diferença salarial entre géneros — a possibilidade de adaptar em Portugal o certificado da igualdade de remuneração que o país nórdico tornou obrigatório para todas as empresas no início deste ano. “É um projeto para ver como podemos aplicar esta certificação na realidade das empresas portuguesas, da mesma forma que existem outras certificações”, explica Rosa Monteiro, secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade.

O projeto está a ser liderado pela Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE), e a ideia é criar certificados semelhantes aos que as empresas já usam e que atestam princípios de gestão e de qualidade. “Vai permitir perceber onde está o problema, fazer uma análise mais detalhada dos sectores”, frisa Rosa Monteiro.

A lei islandesa, anunciada a 8 de março de 2017 e em vigor a partir do início do ano, obriga todas as empresas, públicas e privadas, acima dos 25 trabalhadores, a obterem um certificado de igualdade de remuneração, emitido pelo Governo, sob pena de serem multadas se não o fizerem. Na prática, a nova lei leva os empregadores a terem uma atitude mais proativa a nível da igualdade de género. Com esta nova legislação, a Islândia, considerada pelo Fórum Económico Mundial o país líder na igualdade de género, prevê erradicar a discriminação salarial até 2022.

Portugal ocupa a 33ª posição da tabela que a Islândia lidera. Segundo dados da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, a diferença salarial é de 16,7% a favor dos homens, que ganham em média €990,05 de salário, enquanto as mulheres se ficam pelos €824,99. Mas nos dados do Eurostat, o barómetro europeu, essa diferença sobe para 17,8%.

Um relatório da CITE conclui que as mulheres portuguesas ganham menos €240,90 do que os homens. Diferenças que vão crescendo à medida que se sobe na escala hierárquica: as licenciadas só ganham cerca de 70% do salário dos licenciados, menos 10% do que a diferença entre homens e mulheres que têm a escolaridade básica.

O Governo apresentou, em novembro, uma proposta de lei para combater as desigualdades salariais entre homens e mulheres. Nessa proposta, em discussão na especialidade no Parlamento, prevê-se que as empresas com mais de 100 trabalhadores sejam notificadas pela Autoridade das Condições do Trabalho (ACT) sempre que forem detetadas desigualdades salariais. Serão depois obrigadas a aplicar, num período de dois anos, um plano para corrigir essas discriminações.

A lei será implementada de uma forma faseada. Nos primeiros dois anos será aplicável às empresas com mais de 250 pessoas e posteriormente será alargada às empresas com mais de 100 funcionários. A discriminação salarial baseada no sexo passará a constituir uma contraordenação grave. E as empresas que nela ocorrerem poderão ficar proibidas de assinar contratos com o Estado. Ficará também estabelecido que o Ministério do Trabalho congregue, todos os anos, informação estatística sobre a desigualdade salarial por sector e por empresa.

Proposta é insuficiente

A discussão pública da proposta de lei terminou na quinta-feira e, apesar de a ideia ser “boa”, os sindicatos consideram que fica aquém do que é necessário para inverter a discriminação. “São boas intenções, mas na prática as empresas vão conseguir contornar a lei”, diz ao Expresso Fátima Messias, coordenadora da Comissão para a Igualdade entre Mulheres e Homens da CGTP.

A sindicalista destaca as áreas da alimentação e do comércio como as mais permeáveis à discriminação. “É uma discriminação indireta. As tabelas salariais não são por género. São feitas através das categorias, e as mulheres estão só ou em maioria nas mais mal pagas.” E exemplifica com os hipermercados, em que as secções consideradas de ‘força’ e, por isso, com salário mais elevado, como os talhos, são compostas por homens. Situação que não acredita que fique resolvida se a proposta de lei do Governo for aprovada. “A ideia é boa, mas muito insuficiente.”

No parecer enviado ao Parlamento, a central sindical reforça a sua posição: “As medidas são de carácter muito genérico, de aplicação difusa, muito prolongada no tempo, aparentemente restrita apenas a algumas empresas em função do número de trabalhadores, assentando excessivamente em estudos, balanços, avaliações e planos de longo prazo e assumindo como preocupação principal não afetar demasiado as empresas e sobretudo não as estigmatizar por violação da lei.”

A UGT acompanha esta última crítica. “Num país onde 95% do tecido empresarial é composto por micro, pequenas e médias empresas, deveria abranger empresas a partir dos 50 trabalhadores. Muitas vezes é nestas empresas que existe mais discriminação”, defende Lina Lopes, presidente da Comissão de Mulheres da UGT. As duas centrais sindicais dizem ainda que a proposta de lei deveria estender-se à Função Pública.

Rosa Monteiro contrapõe, afirmando que, no âmbito do Código do Trabalho, qualquer trabalhador pode pedir um parecer à CITE sobre discriminação salarial feita com base no género. “Esta lei é mais ampla do que surge na opinião pública.” Do lado dos patrões, a Confederação da Indústria Portuguesa (CIP) defende que a igualdade já está consagrada na lei. “A CIP já assumiu, em diferentes momentos e contextos, e volta a assumir, que, na sua perspetiva, no momento presente, não há necessidade de qualquer intervenção legislativa no domínio da igualdade”, lê-se no parecer enviado ao Parlamento.

O sector do calçado foi o último a terminar com a discriminação salarial permitida pelo contrato coletivo de trabalho. Era também uma discriminação indireta, feita através de categorias profissionais, com as mulheres serem empregadas naquelas em que os salários eram menores. Depois de um estudo profundo do sector e de negociações durante três anos, o novo contrato coletivo passou a consagrar a igualdade de género. As categorias com mais mulheres tiveram aumentos superiores aos das categorias maioritariamente masculinas. Sindicatos, indústria e Governo garantem que o contrato está a ser cumprido e com sucesso.