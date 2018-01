A Oriente, tudo de novo. Marvila está a mexer

O bairro industrial e fabril do século XIX ganhou vida e encontra-se em pleno processo de transformação

infografia carlos esteves

Passear em Marvila há dez anos era pouco menos que desolador. Armazéns abandonados, fábricas de que sobravam as fachadas a lembrar os esplendores de outrora, pombos a habitar os escombros. Esta zona oriental da cidade de Lisboa, ‘entalada’ entre o Parque das Nações que se renovou com os dinheiros da Expo-98 e a Baixa-Chiado, pouco mantinha já dos elementos registados no seu brasão — os dois carris negros, símbolo dos caminhos de ferro, a roda vermelha dentada, a representar as muitas fábricas que ali havia, a onda azul, símbolo do rio de Lisboa. Só este traço de paisagem ficou.

mário joão

Dos anos 80 em diante, Marvila foi perdendo tudo: a Fábrica Militar de Munições, Armas e Veículos que ali laborou de 1908 a 1990; a Sociedade Nacional de Sabões; a Companhia Portuguesa de Fósforos, em funcionamento durante 90 anos (que chegou a empregar 1000 operários e em 1978 tinha apenas 79); os armazéns de vinho Abel Pereira da Fonseca, e as tanoarias da Rua Capitão Leitão. Hoje, Marvila está a renascer. Andando a pé pelos seus eixos principais, como a Rua do Açúcar (que herdou o nome de uma fábrica de açúcar refinado que ali existia até 1782), veem-se espaços modernos, geridos por jovens na faixa dos 40 anos, que abriram cafés, restaurantes, barbearias, bares de cerveja artesanal, galerias de arte, academias de crossfit. São eles que estão a insuflar vida nova ao bairro.

No nº 38 da Rua do Açúcar, no rés do chão de um prédio de 1885, Sérgio Ricardo e a mulher, Sofia, estão à frente de uma barbearia e loja de tatuagens. Aqui, faz-se a barba à navalha, com todos os preceitos do antigamente, mas é o acolhimento que traz clientela. Sofia é filha do bairro, nasceu e criou-se em Marvila. O pai e o avô vieram do Norte, em busca de melhor vida. Como ela, Sérgio, 42, lembra-se bem dos tempos áureos em que Marvila tinha muito movimento. “Havia 140 mil trabalhadores aqui todos os dias.” Também recorda o dia em que o edifício da Saboaria foi mandado abaixo, há 18 anos. “Há cerca de um ano e meio, o bairro começou a mexer, com o crossfit (Crossfit Alvalade, no Largo David Leandro da Silva), o parkour, o restaurante do Chakall (El Bulo), a galeria Underdogs, que abriu em 2013 e chamou muita gente”, consideram.

mário joão

Um pouco mais abaixo, no nº 10, a designer Rita Estanislau trocou um café na LX Factory por um espaço em Marvila. Em 2014, no lugar de uma antiga tasca, abriu o seu Café com Calma. À hora do almoço, o restaurante de comida saudável está pejado de comensais. “Uma enorme percentagem vem todos os dias — da Graça, da Expo...”, garante Rita, que adora Marvila. “Chamaram-me louca”, conta. “Mas acho que o bairro está a crescer de forma engraçada, entre velhos e novos. Só espero que não perca a magia.”

Do vinho à cerveja artesanal

Marvila começou por atrair gente pelos armazéns de áreas grandes e rendas baixas — algo em extinção no centro de Lisboa. A seguir, chegaram os projetos criativos. Como o de Nuno Dantas Melo e Bruno Carrilho, dois ex-consultores da McKinsey que queriam empreender e inovar com uma ideia “fora da caixa”. Decidiram criar uma cerveja artesanal, a Musa, após observarem o crescimento deste fenómeno nos EUA e em Inglaterra, onde esse mercado não existia. Começaram por procurar uma área grande, que pudesse ser simultaneamente fábrica e bar, a permitir proximidade com os clientes. Depois de seis meses à procura no centro, chegaram a este armazém, uma serralharia ilegal. Alugaram-no em fins de 2015, e abriram o espaço — que é fábrica, bar e local para dançar — há dois meses e meio. A programação musical chama as pessoas, que depois de lá estarem têm quatro cervejas artesanais à escolha.

mário joão

Por casualidade, este bairro transformou-se um pouco num beer district, com outras duas empresas de cerveja artesanal. Antes da Musa, em 2013, Susana Cascais e o marido encontraram neste antigo armazém de vinho no nº 94 da Rua Capitão Leitão o local ideal para a sua fábrica, a Dois Corvos. Hoje, um mural reveste uma das paredes do edifício de 1914, com os pássaros negros a homenagear Lisboa. Nas mesas, há quem petisque uma tábua de queijos ou um chouriço assado enquanto prova uma das 15 variedades de cerveja.

mário joão

A ideia surgiu quase por brincadeira. O marido de Susana, americano, fazia cerveja desde a adolescência. Quando voltaram para Portugal, em 2012, trouxeram as suas cubas e começaram a fazer cerveja em casa, até os amigos os incentivarem a lançarem-se no mercado. Hoje, produzem 25 mil litros de cerveja por mês, 10% da qual é exportada para França, Bélgica, Itália e Espanha. Em 2014, outra marca de cerveja artesanal, a Lince, assentou arraiais no bairro, instalando-se no antigo edifício da Phosforeira, que guarda na fachada o enorme P.

Gentrificação ou luxo?

Para Susana, é óbvio que Marvila está a mexer. “Isto deu um pulo gigante desde que cá estamos, de forma muito rápida. Mas espero que a cultura de bairro não se perca”, confessa. Nuno Dantas Melo concorda que “de há dois meses para cá, sente-se algo a mudar. Já se veem algumas pessoas a andar à noite”, coisa impensável há uns tempos. Para ele, a grande dúvida é se Marvila “vai ser alvo de um processo de gentrificação e encher-se de classe média, ou se vai saltar diretamente para um segmento de luxo, por causa do boom imobiliário”.

Veja-se o caso do condomínio de luxo Prateato, no qual foram investidos 16 milhões de euros, que está em construção e já foi vendido a 80%. Este empreendimento promete recolocar Marvila no mapa. Mas há mais sinais: o novo ateliê gastronómico de Henrique Sá Pessoa é o mais recente vizinho, na Rua Fernando Palha, mesmo em frente à galeria de arte Underdogs, de Vhils. O Winter Market Stylista, da blogger Maria Guedes, que arrasta multidões, realizou-se pela primeira vez no Armazém 16, um local que recebe eventos.

mário joão

Descendo a Rua do Beato, a degradação do bairro torna-se mais visível. Há muitos edifícios em escombros, outros que conservam apenas a data de construção no pórtico, e casas renovadas lado a lado com antigas fábricas reduzidas a ruínas. Neste bairro tradicionalmente operário, as galerias de arte foram pioneiras a ‘farejar’ o seu carácter alternativo. A galeria Baginski, no nº 53 da Rua Capitão Leitão, foi das primeiras a apostar no bairro, em 2009. Vhils seguiu-se, em 2013, e as exposições mensais da Underdogs ajudaram a trazer gente. Um dos últimos a chegar foi Francisco Fino, que abriu a sua galeria de arte contemporânea em maio deste ano.

Na Praça David Leandro da Silva, ponto nevrálgico do bairro, Maria de Fátima Amaral, 61 anos, conversa com a menina do quiosque. Veio para Marvila aos 17 anos, trabalhar no Instituto Nacional de Investigação Industrial. Olha para a fachada do Edifício José Domingos Barreiro, dourada pela luz do sol, “onde os trabalhadores viviam”. Lembra-se bem “das filas de camiões à espera, no armazém de vinho” por trás. Conta: “Era um bairro cheio de vida...” Hoje, a nostalgia começa a dar lugar à alegria. É bom voltar a ver Marvila ganhar novo fôlego.