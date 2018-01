Ex-ministra da Educação candidata-se a reitora do ISCTE

Maria de Lurdes Rodrigues, ex-ministra da Educação no primeiro Governo de José Sócrates, é candidata a reitora do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, instituição onde dá aulas. A candidatura ao mandato de 2018-22 foi formalizada estaa quinta-feira, com as eleições a decorrerem no início do próximo mês.

Fazer do ISCTE uma "instituição de conhecimento avançado" e "valorizar a posição do instituto no sistema universitário do país" e também como "ator com papel fundamental na modernização do país" são alguns dos objetivos enunciados pela professora associada com agregação no comunicado sobre a sua candidatura.

No mesmo documento, Maria de Lurdes Rodrigues, que foi ministra da Educação entre 2005 e 2009, lembra ainda que "em toda sua história, nunca o ISCTE-IUL foi presidido por mulheres e, nos últimos 12 anos, nenhuma mulher ocupou os cargos de reitora, de vice-reitora ou de presidente do Conselho Científico, do Conselho de Curadores ou do Conselho Geral". Isto apesar do próprio regulamento eleitoral determinar que a instituição deve "encorajar a a apresentação de candidaturas de homens e mulheres, com vista à respetiva participação equilibrada nos processos de decisão”, sublinha. "Procuro pois, também, com esta candidatura, dar uma oportunidade à promoção da igualdade de género", acrescenta.

Avaliações polémicas

Em dezembro, a professora da Escola de Sociologia e Políticas Públicas do ISCTE chegou a dizer ao "Correio da Manhã" que "não era candidata" a reitora da instituição, mas a decisão é agora oficial. O nome da ex-ministra foi também notícia no final do ano passado por ter tido uma avaliação negativa.

O não preenchimento da plataforma de informação do próprio instituto levou a que recebesse a classificação de "inadequado" relativa ao período 2014-16, ainda que a sua atividade de ensino e investigação científica fosse conhecida e publicada noutros meios, contestou. Em 289 docentes avaliados, Maria de Lurdes Rodrigues recebeu uma das seis notas negativas atribuídas pelo conselho responsável pela avaliação de desempenho.

A ex-ministra criticou por diversas vezes o esforço e dispêndio de tempo a que aquela plataforma de avaliação obrigava. Mas outras circunstâncias pessoais ditaram a decisão, explicou então ao Expresso: "Não preenchi a plataforma por problemas de saúde incapacitantes de que os responsáveis da instituição não quiseram tomar conhecimento", esclareceu. Seguiram-se pedidos de avaliação qualitativa e análise das razões que motivaram a não inserção dos dados, mas não foram acolhidas pelos órgãos do instituto.

A ex-ministra defendeu que a avaliação não pode pode transformar-se num processo burocrático e administrativo e que o papel do Conselho Científico não deve resumir-se apenas à "validação de resultados", saídos da inserção de dados numa plataforma.

As críticas que foram sendo internamente apresentadas por Maria de Lurdes Rodrigues ao processo de avaliação do ISCTE tornam inevitável a referência ao período em que foi ministra da Educação e ao duro braço de ferro que protagonizou então com os professores. Em causa esteve também a implementação de um modelo de avaliação dos docentes que estes acusavam igualmente de ser extremamente "burocrático", em virtude das fichas e instrumentos de avaliação que todos tinham de preencher.