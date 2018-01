Entregas de cocaína podem ser mais rápidas do que as de pizas

Receber cocaína em casa poderá ser mais rápido do que uma piza, em cidades como Londres, Nova Iorque e Berlim, segundo referiram ao “The Independent” investigadores que estão a efetuar o anual Estudo Global de Droga.

Adam R. Winstock, psiquiatra e fundador do estudo, refere que a proliferação de câmaras de vigilância tornou o narcotráfico de rua mais perigoso para os traficantes e consumidores.

“Com a darknet (zona da internet a que só se consegue aceder com software específico e que é muito usada para atividades ilícitas) a facilitar a entrega de drogas diretamente nas caixas do correio das pessoas e as plataformas de redes sociais encriptadas a permitirem às pessoas encomendarem secretamente, não é surpreendente que ocorresse um impacto na velocidade das entregas”, afirma.

“Apesar das despesas adicionais para a mudança na entrega de droga, o atrativo da conveniência e da discrição faz com que faça sentido que os traficantes invistam em serviços de entrega premium”, acrescenta.

A nível simbólico, os autores do estudo decidiram efetuar uma comparação entre a eficiência e velocidade na entrega de drogas e de pizzs em diversos pontos do mundo.

O estudo ainda está em curso, mas Windstock antecipou ao “The Independent” (que é parceiro na investigação), a título de exemplo, que a entrega de drogas deverá ser mais rápida nas três cidades referidas.