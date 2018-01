Presidente da Câmara do Funchal é arguido no caso da queda de árvore no Monte

O presidente da Câmara do Funchal, a vereadora do Ambiente e um funcionário da autarquia foram constituídos arguidos no âmbito do inquérito à queda da árvore no Monte.

Paulo Cafôfo negou-se por duas vezes a ir à audição parlamentar sobre a queda da árvore que matou 13 pessoas a 15 de agosto: em outubro alegou questões da agenda, agora refere que não foi invocado “qualquer fundamento e fim específico” que justifique prestar depoimento urgente perante os deputados da comissão de Saúde e Assuntos Sociais.

O autarca alegou na altura que a decisão de não comparecer na audição tem por objetivo “evitar qualquer perturbação do inquérito judicial”, mas também todo “o alarme social e aproveitamento político de circunstâncias trágicas”. O presidente da Câmara do Funchal disse também que, por respeito às vítimas e para salvaguardar os interesses da justiça e da investigação, só “considerará a possibilidade” de depoimento parlamentar em “caso de surgirem circunstâncias excecionais”.

A árvore, um carvalho centenário, caiu a 15 de agosto de 2017 no Largo da Fonte sobre a multidão que esperava pela procissão da Nossa Senhora do Monte. A queda provocou a morte a 13 pessoas e feriu perto de 50.

Notícia em atualização