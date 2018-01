Médico cubano condenado a 6 anos de prisão por 5 crimes de violação em hospital dos Açores

Aliesky Aguilera, médico cubano de 36 anos, começou a ser julgado em setembro do ano passado pelos crimes cometidos enquanto trabalhava no serviço de urgências do Hospital do Divino Espírito Santo, em São Miguel

Já foi lida a sentença do julgamento do médico cubano acusado de cinco crimes de violação em Ponta Delgada, nos Açores. Aliesky Aguilera, o médico de 36 anos, foi esta quinta-feira condenado a seis anos de prisão, tendo sido absolvido de uma acusação de importunação sexual.

A condenação foi conhecida esta tarde em Ponta Delgada, no tribunal judicial da maior cidade açoriana. O homem de nacionalidade cubana começou a ser julgado em setembro do ano passado pelos crimes cometidos em 2016, enquanto trabalhava no serviço de urgências do Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, ilha de São Miguel.

A acusação alegou então que “o arguido tirou partido da circunstância de ser médico e de se encontrar no exercício das suas funções em estabelecimento hospitalar” e “agiu com o propósito concretizado de satisfazer os seus instintos libidinosos, bem sabendo que as ofendidas eram suas pacientes” no hospital “e que ali tinham ido para serem observadas” no serviço de urgência.

Segundo o Ministério Público, o “arguido quis e conseguiu através dos atos médicos colocar as ofendidas na impossibilidade de reagirem, obrigando-as a manterem um comportamento de natureza sexual”.

Antes de chegar aos Açores para trabalhar no Hospital do Divino Espírito Santo, Aliesky Aguilera trabalhou no centro de saúde de Foros de Salvaterra, concelho de Salvaterra de Magos (Santarém), ao abrigo de um protocolo assinado por Portugal e o Governo cubano.