Incêndio em garagem de prédio em Valongo deixa vários carros destruídos

Um incêndio numa garagem de um prédio em Valongo, no distrito do Porto, destruiu esta manhã vários carros. Pelo menos 15 pessoas foram assistidas por inalação de fumos. A Proteção Civil ainda está avaliar o estado em que ficou o edifício

Última atualização às 12:07

Os moradores já foram autorizados a irem a casa, um a um, recolherem alguns bens. É provável que ainda não possam dormir dentro dos apartamentos esta noite.

Alguns moradores relatam que encontraram o chão levantado e vidros partidos dentro de casa.

O fogo deflagrou nas garagens por volta das 8h da manhã e destruiu totalmente quatro carros. Mais de 20 ficaram danificados.

O prédio situa-se na Rua de São Bartolomeu e tem 17 andares e cerca de uma centena de apartamentos.

Segundo a fonte dos Bombeiros Voluntários de Valongo, "a primeira indicação recebida foi de que o incêndio terá afetado entre 20 a 30 viaturas". Contactada pela Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto afirmou que o alerta foi dado às 7h50 e que às 9h15 o fogo que deflagrou na garagem do edifício já estava "dominado".

Com Lusa