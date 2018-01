Incêndio em Valongo obriga 49 famílias a mudar de casa temporariamente

Um incêndio de origem ainda desconhecida na garagem de um prédio, na Rua de São Bartolomeu, em Valongo, obrigou à retirada de 100 pessoas esta manhã. Os 49 apartamentos onde moravam ficaram temporariamente sem condições de habitabilidade. A esmagadora maioria dos desalojados vão ficar a residir em casa de familiares e amigos, até ser reinstalada água, luz e saneamento, além da nnecessária reparação dos danos provocados pelo fogo.

Sem retaguarda familiar encontram-se cinco pessoas, que serão realojadas temporariamente num centro da Segurança Social em Valongo. Segundo Soraia Branco, assistente social da Câmara local, são três as famílias nesta situação, “uma mãe e filha, um casal e um idoso”, tendo os moradores conseguido retirar a maioria dos seus bens.

A causa do fogo, que obrigou ao internamento de quatro pessoas no Hospital de São João, três por inalação de fumo e um ferido numa queda, está a ser investigada pela Polícia Judiciária. Apesar do rápido combate ao incêndio, operação que envolveu 55 bombeiros de quatro corporações, cerca de uma vintena de viaturas foram atingidas pelas chamas.

De acordo com o Comandante Delfim Cruz, as condições do edifício estão a ser avaliadas por técnicos da autarquia, nomeadamente “em termos de estrutura da garagem e apartamentos do primeiro andar”. Embora “não apresente sinais de queda”, o responsável pela Proteção Civil Municipal de Valongo afirmou ao Expresso que não estão reunidas condições mínimas de habitabilidade, não só devido aos danos provocados pelo fogo, mas por todo o prédio se encontrar sem água, eletricidade e saneamento.