Hospital de Santa Maria interna doentes em macas

Há dois dias, pelo menos, que cerca de 80 doentes são hospitalizados em macas no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Os internamentos provisórios devem-se à falta de camas nas enfermarias dos vários serviços de medicina, para onde são encaminhadas a maioria das pessoas admitidas na Urgência e que carecem de cuidados especializados. Ao Expresso, a administração do hospital não nega a sobrelotação mas garante que todos os hospitalizados em macas estão sob observação de médico e de enfermeiro.

O gabinete de comunicação do Centro Hospitalar de Lisboa Norte (CHLN), que integra o Santa Maria, explica que "no Serviço de Urgência, o CHLN tem como princípio que o doente permaneça apenas o tempo estritamente necessário para a sua estabilização, o que acontece normalmente por um período inferior a 24 horas". Nos casos em que a situação clínica impede a alta, os doentes são internados e "nos serviços de Medicina, por vezes, aguardam vaga para cama, o que acontece, por norma, entre 24 a 48 horas, ficando sempre sob a responsabilidade de um médico e de um enfermeiro durante todo o internamento". Ou seja, "é este procedimento que justifica a existência das chamadas 'macas', o que não interfere no processo assistencial que este centro hospitalar presta".

A administração do Santa Maria acrescenta ainda que os congestionamentos não têm prejudicado "a procura dos serviços, que continua a crescer". Aliás, a eleição deste hospital como unidade assistencial por muitos doentes é apontada como um dos factores da sobrelotação. A gripe é outra das causas, embora a epidemia esteja apenas no início e só seja esperado um grande aumento do número de casos dentro de duas semanas, como será explicado na tarde desta quinta-feira pelos peritos da Direção Geral da Saúde.

"O CHLN registou nos últimos 15 dias um aumento significativo de afluência ao Serviço de Urgência Central face ao ano passado, sobretudo relacionado com o inicio do período gripal e com a liberdade de escolha instituída no nosso SNS", é explicado ao Expresso. A afluência acrescida "e subsequente aumento da necessidade de internamento, levou à reabertura de 40 camas para dar resposta aos doentes que todos os dias chegam ao CHLN", dos quais "cerca de 60% dos utentes atendidos no SUC são de fora da área de influência direta deste centro hospitalar". Mesmo assim, tem sido necessário internar em macas.

Efeito adverso do desinvestimento

O caso de Santa Maria tem destaque por acontecer num dos maiores hospitais do país, mas está longe ser o único. "Não é específico deste hospital, acontece em muitos em todo o país. Por exemplo, também na quarta-feira estavam 42 doentes em macas na Urgência do Hospital de Santarém", afirma Jorge Roque Cunha, secretário geral do Sindicato Independente dos Médicos. A explicação é clara: "Resulta da falta de investimento no Serviço Nacional de Saúde, desde logo da não contratação de médicos. Por exemplo, há mais de 700 especialistas que estão desde o início do ano à espera que o Governo abra os concursos para os vários hospitais."

Jorge Roque da Cunha 'põe ainda o dedo noutra ferida'. "O ministro continua a insistir na ideia teórica de encerrar camas de agudos nos grandes hospitais sem dar alternativas às pessoas e, assim, criando o provisoriamente definitivo", critica Jorge Roque da Cunha. No caso concreto do Santa Maria, o dirigente sindical explica que a sobrelotação existe porque "delapidaram o Serviço de Medicina do Hospital Pulido Valente (integrado com o Santa Maria no CHLN) para dar camas à Misericórdia de Lisboa e depois, quando é preciso, abrem um 'barracão' com condições duvidosas".