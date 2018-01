Trabalhadores dos casinos e da restauração revoltados com nova lei do tabaco

A nova lei do tabaco mantém a permissão de fumar em locais de trabalho, pondo em risco a saúde dos trabalhadores da hotelaria e da restauração, denuncia o sindicato do sector, considerando "hipócrita" a nova legislação.

Casinos e outras salas de jogo, bem como estabelecimentos de restauração e bebidas, onde os funcionários estão sujeitos ao fumo, são os exemplos apontados pelo Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Norte.

"As concessionárias das salas de jogos dos casinos só abrem o jogo nas zonas onde é permitido fumar, sendo muito difícil abrir qualquer mesa de jogo nas zonas onde não é permitido fumar", afirma o sindicato em comunicado desta terça-feira, um dia depois de entrar em vigor a nova lei do tabaco.

Nas salas de bingo, de acordo com a estrutura sindical, "nem se nota onde se pode ou não fumar", dado que não há barreiras e o fumo "sente-se em toda a sala".

Nas discotecas e bares, em geral, "já ninguém liga à lei", refere o sindicato.

"Há um clima de impunidade geral; as autoridades não atuam de acordo com as suas competências", lê-se no documento, em que se critica a falta de ação da ASAE, da PSP, da GNR e da Autoridade para as Condições do Trabalho, bem como da inspeção dos jogos do Turismo de Portugal.

"Por força da lei, os trabalhadores só podem permanecer três horas nos locais onde é permitido fumar, mas tal norma ninguém a fiscaliza e os trabalhadores têm medo de reclamar", garante o sindicato.

Para a estrutura representativa dos trabalhadores, a nova lei continua a "não querer afrontar as concessionárias dos casinos", nem os patrões da restauração e bebidas que se opuseram à proibição total de fumar nestes estabelecimentos.

O consumo de álcool e tabaco em locais ao ar livre, como campos de férias, é proibido desde segunda-feira, com a entrada em vigor de uma lei apelidada de "tímida" e que alarga o conceito de fumar.

A nova lei foi aprovada no parlamento em junho e decorre de uma proposta do governo que os deputados modificaram.

Com a entrada em vigor no primeiro dia do ano, passa a ser proibido fumar em locais para menores, ainda que ao ar livre, como campos de férias e parques infantis.

"Quando vemos uma lei que proíbe o fumo do tabaco em alguns espaços públicos e mantém a permissão de fumar nos locais de trabalho, tal lei só pode merecer o nosso protesto veemente e a nossa profunda repulsa, por ser discriminatória e ofensiva para a nossa saúde e dignidade", declarou o sindicato.