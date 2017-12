Voltar a casa com sentimento de culpa

Esta história tem um começo diferente – começa pelo fim. Há 15 anos que Shanti Fernandes vivia fora de Portugal. Saiu para estudar em Paris, depois foi para Londres. “E nunca mais voltei a viver em Portugal desde então porque comecei muito cedo a trabalhar para organizações internacionais no âmbito de missões humanitárias.” Há pouco tempo estava na República Democrática do Congo onde já viveu em três momentos diferentes. Há alguns dias voltou de Portugal.

“É sempre bom voltar. Mas fica uma saudade das pessoas de lá, das amizades feitas, dos colegas. E tenho algum sentimento de culpa por não ter ficado mais tempo e um sentimento de confusão por estar aqui no conforto e carinho da família, enquanto tanta gente sofre tanto.”

Shanti Fernandes/DR

Há três meses, Shanti, 35 anos, foi pela terceira vez para o Congo em missão pela Cruz Vermelha Internacional. A primeira vez que lá tinha estado foi em 2011 e chegou a viver no leste do Congo durante dois anos. “A vida lá para mim é muito peculiar porque estou em missão humanitária em zonas muito sensíveis a nível de segurança. Passo a maior parte do tempo em zonas que foram fortemente afetadas por eventos traumáticos e ataques às populações civis, então a vida é muito baseada em escutar os outros e tentar arranjar uma forma de poder trazer ajuda humanitária da forma mais eficaz.”

Shanti Fernandes/DR

Foi em Kananga, capital da província de Lulua, que esteve desta última vez. Fica a 1200 quilómetros de Kinshasa, a capital da República Democrática do Congo. “É muito difícil encontrar comida nos mercados, por isso a nossa dieta é muito restringida a feijão e arroz com alguma fruta. E muito ananás.”

O dia a dia era passado sobretudo no terreno, junto das populações civis mais afetadas. “Passo muito tempo a resolver problemas e encontrar soluções. Muitas horas a tentar lidar com as autoridades locais, as estradas em mau funcionamento, a corrupção.”

Shanti vê muita resiliência nos congoleses. E da experiência anterior que teve do leste do Congo conseguiu captar das pessoas a alegria. “Qualquer situação era motivo para dançar e cantar.”

A República Democrática do Congo é o segundo maior país africano (a seguir à Argélia) e é rico em reservas naturais, marcado no entanto por anos de guerra. As estimativas apontam para que tenha atualmente 78 milhões de habitantes, segundo o Banco Mundial – 40% têm menos de 14 anos e há cerca de 200 grupos étnicos diferentes. A esperança média de vida é curta: não ultrapassa os 57,7 anos. A corrupção, a instabilidade e os conflitos que começaram no início da década de 1990 afetaram duramente o país – económica, social, política e humanitariamente.

Shanti Fernandes/DR

Uma vez por dia, os congoleses comem aquilo a que chama a “boule national”, bola nacional em francês, uma espécie de bola feita de farinha de mandioca. “Sem isso ninguém sente que comeu de verdade. Não há nada que um congolês goste mais que a ‘boule nationale’.”

Das três vezes que viveu no Congo conheceu apenas um português, dono de um restaurante em Kananga. Nem os dados do Observatório da Emigração, nem as estatísticas sobre emigração das Nações Unidas apontam algum registo de portugueses na República Democrática do Congo. Já a Direção-Geral de Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas contabilizava 634 registos consulares no final de 2016.

Shanti Fernandes/DR

O facto de trabalhar na promoção do direito humanitário internacional e ajuda humanitária às vítimas de conflitos faz com que lide de perto com situações duras. “O que mais me surpreendeu positivamente no Congo foi a resiliência das pessoas face a momentos de tanta dor e desespero, a sua capacidade de ver as coisas pelo lado positivo e sempre com o sorriso na cara. O que mais me surpreendeu pela negativa foi a imensa pobreza estrutural que toca a vida de milhares de congoleses. A falta de oportunidades para poder sair destas situações de extrema pobreza onde não há acesso a serviços de saúde nem educação básica.”

Shanti Fernandes/DR

Tudo aquilo que viveu no Congo contrasta com os hábitos que tinha anteriormente. Durante o tempo em que lá esteve, acordava todos os dias a pensar em soluções sobre como ajudar os outros de alguma forma. “Fora de lá acordo a pensar no que quero para mim. São duas formas muito distintas de se viver e de sentir a vida.” No Congo, era impossível pensar apenas em si mesma. “O mundo à volta é tão interligado ao nosso coração que não há maneira de ser egoísta ou centrado em si. Tudo tem que ser partilhado.”

Agora já do lado de cá, de regresso a Portugal pela primeira vez em 15 anos, Shanti Fernandes tenciona ficar pelo país uns “largos meses. “Quiçá mesmo regressar a Portugal de vez. Sinto falta da família e de tempos de paz.”