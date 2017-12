O ano do adeus

Em 2017, Portugal perdeu algumas das personalidades mais importantes do último meio século. A primeira foi o ex-Presidente da República, Mário Soares, falecido a 7 de janeiro após semanas em coma profundo. Figura às vezes polémica, o seu desaparecimento deu pretexto para algumas vozes retomarem críticas antigas — por exemplo, ao seu papel no processo de descolonização —, mas foi sobretudo um evento de lembrança comovida em torno do político que, mais do que qualquer outro, ajudou a moldar a democracia portuguesa.

Acompanhado em direto por grande parte do país, o funeral terminou no Cemitério dos Prazeres, onde Soares foi sepultado num jazigo ao lado da sua companheira da vida inteira, Maria Barroso, falecida em 2015. Semanas depois, ainda se podia encontrar o local seguindo o trilho das coroas de flores que começava à entrada do cemitério.

Na política há ainda a assinalar, entre outras, as mortes de Miguel Beleza, ex-ministro das Finanças e governador do Banco de Portugal; Carlos Macedo, médico e ex-ministro dos Assuntos Sociais, expulso do PSD em 1989 por criticar a então ministra da Saúde; e Manuel Seabra (não confundir com Manuel de Seabra, o escritor e tradutor igualmente falecido este ano), o ex-deputado e presidente da Câmara de Matosinhos que ficou associado ao ataque cardíaco que vitimou Sousa Franco em 2004 durante uma ação de campanha na lota daquela cidade. Seabra na altura demitiu-se, mas conseguiria retomar a sua carreira política. Morreu de cancro aos 51 anos.

Na área das empresas, duas mortes especialmente notórias foram as de Américo Amorim, “rei da cortiça” e o homem mais rico de Portugal, e Belmiro de Azevedo, homem de origens modestas que se tornou o modelo português de um empresário moderno. Responsável pela enorme expansão daquilo que era inicialmente uma empresa de madeiras para a área dos hipermercados e não só, Belmiro — como geralmente lhe chamavam — não foi apenas o patrão da Sonae. Foi também o principal responsável pela sobrevivência de um dos melhores jornais portugueses, o “Público”, em condições de mercado extremamente difíceis.

Falando em jornalismo, 2017 não foi menos trágico do que outros anos recentes. Na impossibilidade de mencionar todos os nomes, lembremos Manuela de Azevedo, decana da profissão. Ex-jornalista na “República”, no “Diário de Lisboa” e no “Diário de Notícias”, bem como na revista “Vida Mundial”, promoveu ainda a construção de monumentos a Camões em Constância, e publicou vários livros. Os 105 anos com que faleceu sugerem que talvez o burnout da profissão antigamente fosse um pouco menor. Ou não.

Na área da literatura propriamente dita, é incontornável o nome de Armando Silva Carvalho, um poeta cuja fama pública ainda não atingiu a dimensão da de alguns colegas seus. Só na última década, Silva Carvalho recebeu seis prémios, incluindo os da APE, do PEN e, já este ano, o do Casino da Póvoa, e é tempo de o reconhecimento geral acompanhar aquele que tem no meio.

Passando da literatura para o estudo da mesma — no caso, a da Antiguidade —, em abril a universidade e o país perderam Maria Helena da Rocha Pereira, nome chave nos Estudos Clássicos em Portugal, com centenas de títulos a seu crédito.

O economista Henrique Medina Carreira e o bispo D. Manuel Martins eram duas figuras ligadas, embora de maneira diferente, à questão da pobreza em Portugal. O primeiro avisou durante anos para os riscos do endividamento português, antecipando a grande crise financeira e social da última década. O segundo, nos anos 70 e 80, alertou repetidamente a consciência pública para situações de fome e carência em Setúbal, onde esteve 23 anos e adquiriu uma reputação bem merecida de frontalidade.

Por último, refiram-se as mortes do médico Daniel Serrão, anatomista patológico e conselheiro pontifício (em matérias de bioética) e de Zé Pedro, guitarrista dos Xutos e Pontapés. Ícone do rock português, Zé Pedro tinha problemas de saúde há muito tempo, mas nunca perdeu a atitude otimista que o caracterizava. Qualquer que seja o circo celeste onde agora entrou, descanse em paz e divirta-se.