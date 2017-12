alcool. Como assim, não bebes?

"Então, mas não bebes álcool? Porquê?" Se ganhasse um euro por cada vez que já ouvi esta pergunta estava agora de férias em Cuba a beber na praia um Virgin Mojito. Aparentemente, a resposta "não gosto" não serve, tem seguramente de haver um problema qualquer. Talvez sejamos uns alcoólicos em recuperação, se falarmos disso – mesmo que seja com alguém que acabámos de conhecer – até é capaz de nos ajudar. Ou, se calhar, temos refluxo esofágico. "Não há uma operação para curar isso?", questionarão a seguir. Pior mesmo era se tivéssemos uma doença no fígado e precisássemos de um transplante, isso sim seria mau. Mas dava uma boa história.

"Estás mesmo a divertir-te?", repetem os amigos vezes sem conta. Ser abstémio é, aparentemente, uma coisa enfadonha. Faz de nós um bicho estranho, olham-nos com curiosidade. Quando me mudei para Lisboa, o Ricardo – um dos melhores repórteres deste país – ficou muito espantado por descobrir que eu fugia ao estereótipo do jornalista boémio. "Mas então não bebes? E não fumas? E és jornalista?!". Vá lá que evitou a outra pergunta da praxe nestas ocasiões: "Ao menos f***s?" Ainda bem que não lhe disse que também não bebia café. Talvez já não me falasse hoje.

A parte chata de não beber álcool é que nos momentos de festa acabamos inevitavelmente a aturar bêbados. Um bêbado, já se sabe, é como uma criança grande: só faz asneiras, mas é inimputável porque está com os copos – que jeito me teria dado esta desculpa algumas vezes. Quem é que não gosta de serenar os ânimos quando há confusão? Ou de se enfiar num buraco qualquer onde não se consegue mexer nem respirar só para não fazer a desfeita aos amigos? Ou de dar voltas de Lisboa a Cascais para deixar toda a gente em casa em segurança?

Às vezes, cansamo-nos de tanto de nos maçarem com perguntas que nos rendemos: enchemos uma flûte com champanhe para brindar e só molhamos os lábios, ou servimos um copo de vinho e multiplicamos truques para que ninguém perceba que não estamos a beber. Às vezes, somos realmente fracos e mentimos. "Desculpa, estou a tomar um antibiótico".

Não beber não é para fracos, é duro. Talvez esteja na hora de criar um clube dos Abstémios Anónimos.