O Pai Natal é vermelho mas nem assim escapa...

Cerca de 60% das decorações de Natal vendidas no mundo inteiro são feitas em Yiwu, na província de Zhejiang, costa leste da China. No total, aquela cidade tem hoje mais de 600 fabricas e oficinas, com horários de trabalho de 13 horas por dia, sete dias por semana, e uma faturação anual estimada em 3.000 milhões de dólares, relatou o China Daily, jornal oficial de língua inglesa. A maior parte da produção vai para os Estados Unidos, Europa, Rússia e América Latina. O mercado interno, no entanto, também está a crescer, confrontando um estado oficialmente fiel ao ateísmo com uma “corrosiva” influência ocidental.

Este ano, só o T-Mall – a maior plataforma de comercio eletrónico do país, propriedade do grupo Alibaba – vendeu 600.000 arvores de Natal. O 25 de dezembro, na China, é um dia de trabalho igual aos outros e apesar da “explosão de fé religiosa” detetada nos últimos anos por alguns observadores, o numero de cristãos rondará apenas os 5% da população. Mas nos centros comerciais de Pequim, Xangai e outras grandes metrópoles chinesas, a exuberância dos arranjos natalícios rivaliza com qualquer cidade europeia ou americana. Aparentemente é só “uma festa comercial”, como o Dia de S. Valentim ou o “Black Friday”. Mesmo assim, os mais ortodoxos não gostam de ver as novas gerações “seguirem cegamente as modas estrangeiras”.

Uma Universidade de Shenyang, nordeste da China, proibiu os estudantes de organizarem atividades relacionadas com o natal e outras “festas estrangeiras”. A proibição visou “ajudar a nova geração a adquirir confiança cultural” e “resistir à corrosão da cultura religiosa ocidental”. Embora isolados e sem aparente coordenação, houve apelos idênticos em universidades e escolas de outras províncias.

Em Anhui, a organização local da Liga da Juventude Comunista qualificou a popularidade do natal como “uma invasão cultural”. Na cidade de Hengyang, província de Henan, no centro da China, os funcionários do Partido Comunista foram também advertidos que não deveriam celebrar o natal.

Segundo o jornal Global Times, um tabloide nacionalista do PCC, a advertência estendia-se aos familiares dos funcionários. Para não haver duvidas quanto à determinação das autoridades locais em “resistir a vertiginosa vaga de festas ocidentais” e “promover a cultura tradicional chinesa”, a produção e venda de neve artificial durante esta quadra ficou sujeita a “pesadas multas”.

“A maioria dos chineses que celebram o natal não é cristã”, salienta Yang Chunwei, professora de Historia e Filosofia chinesas na Universidade de Qufu, terra natal de Confúcio. “Celebra-se o Natal não por fé religiosa ou por crença nos valores cristãos, mas pelo romantismo e a alegria de trocar presentes e o prazer de um pouco de folia. Comparativamente, as festas chinesas são mais austeras”, escreveu Yang Chunwei numa publicação online de Xangai (“Sixtone”).

Para Liu Kiaming, diretor de um instituto de estudos sociais de Shenzhen, a mais prospera uma Zona Económica Especial do pais, é “absurdo” proibir o Natal por se tratar de uma festa ocidental. “Há muito que a China adotou o calendário ocidental, Nós celebramos o dia de ano novo, o dia do trabalhador e o dia da mulher, todos de origem ocidentais. Vamos bani-los todos?”, disse Liu Kiaming a jornal de Hong Kong. “Este é o dilema da China – acrescentou - O país está largamente aberto a globalização, mas também evita abraçar plenamente a globalização por razoes politicas internas”.

“As proibições decretadas em alguns lugares e instituições visavam manter a segurança publica e tem nada a ver com boicotar o Natal”, diria o Global Times num editorial publicado no dia de Natal. “É compreensível que a sociedade chinesa promova as suas festas tradicionais e os funcionários se demarquem das festas estrangeiras. A opinião ocidental não tem o direito de estabelecer a agenda e dominar os debates na China”.

Opiniões à parte, a “resistência às festividades estrangeiras” coincide com a campanha contra os chamados “valores ocidentais”, lançada há já dois anos no setor da educação e que constitui uma das bandeiras da Era Xi Jinping.