2017 foi "extremamente seco" e o segundo mais quente desde 1931

O ano de 2017 classifica-se como extremamente quente e foi extremamente seco, contando-se entre os quatros mais secos desde 1931 (todos eles posteriores a 2000), revela um relatório do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O balanço climático preliminar do IPMA adianta que o valor da temperatura média do ar será de 1.1 graus superior ao valor normal, correspondendo ao segundo ano mais quente desde 1931. O mais quente foi 1997 e os cinco anos mais quentes registados pelo instituto ocorreram nos últimos 30 anos.

O IPMA destaca os valores de temperatura máxima e média do ar persistentemente acima do normal ao longo do ano, em especial nos meses de abril, maio, junho e outubro.

Relativamente à queda de água, o valor médio de precipitação total em 2017 será de 60% do normal.

“O período de abril a dezembro, com anomalias mensais de precipitação persistentemente negativas, será o mais seco dos últimos 87 anos”, lê-se na página do site do IPMA.

O mês que está prestes a acabar (como o ano) será o nono consecutivo com valores de precipitação inferiores ao normal. Em 2017, apenas em fevereiro e março choveu mais do ue o normal.

A três dias de terminar o ano, o IPMA precisa que, apesar dos valores de água no solo terem aumentado relativamente ao mês passado, são inferiores a 40% nas regiões do interior no centro e no sul de Portugal. No final de dezembro, a situação é ainda de seca, determina o relatório.