“As pessoas têm pensões porque eram ricas ou venderam muitas coisas” e mais 10 explicações das crianças sobre a nossa vida em 2018

Todas as pensões vão ter aumentos

Desde logo, a idade da reforma sem penalizações passa a ser de 66 anos e quatro meses. Todas as pensões vão ter aumentos, entre 1% a 1,8%. Quem recebe até €857,8 terá o aumento percentual maior (se tem €500 de pensão, vai receber mais €9); no escalão seguinte, até aos €2573,4, a atualização é de 1,3% (se tem €1500 de pensão, vai receber mais €19); o menor aumento percentual destina-se a pessoas com pensões superiores a €2573,4 (se tem €3000 de pensão, vai receber mais €30).

Tal como já aconteceu em 2017, quem tem um rendimento de pensões até 643,35 euros terá um aumento extraordinário em agosto de mais €6 ou €10.

No que toca ao subsídio de desemprego, há uma boa notícia: em 2018 desaparece o corte de 10% após os seis primeiros meses. Ou seja, o valor que é inicialmente atribuído mantém-se.

