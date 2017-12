O que é uma hérnia umbilical, o motivo da operação a Marcelo?

De um modo geral inofensiva, uma hérnia umbilical é um tipo de hérnia abdominal, que por sua vez significa a existência de uma zona de fraqueza da parede abdominal e que “permite que parte do intestino ou de outro órgão da cavidade abdominal faça saliência para o exterior”.

Segundo várias descrições clínicas, as hérnia umbilicais são mais frequentes nas crianças, ainda que possam afetar também os adultos, sobretudo mulheres a partir dos 50 anos.

Uma hérnia encarcerada caracteriza-se por ser irredutível, ou seja, não pode ser ‘empurrada’ para o seu lugar original - de volta para a cavidade abdominal -, o que pode levar a complicações, como o estrangulamento ou a obstrução.

Marcelo Rebelo de Sousa foi internado na tarde desta quinta-feira no Hospital Curry Cabral, em Lisboa. O Presidente vai ser operado precisamente a uma hérnia umbilical, informou a Presidência da República numa nota publicada no site.

A intervenção cirúrgica estava marcada para o começo do próximo mês, mas como a hérnia encarcerou, os médicos decidiram antecipar a operação. Assim sendo, a agenda do chefe de Estado foi cancelada, “incluindo as deslocações previstas para 31 de dezembro e 1 de janeiro, à área da tragédia de outubro”.