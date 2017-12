Expresso é o jornal mais vendido em Portugal

O Expresso manteve-se, entre janeiro e outubro de 2017, como o jornal mais vendido em Portugal, com uma média de mais de 90 mil exemplares vendidos, segundo os dados revelados esta quinta-feira pela APCT.

O Expresso confirma assim a posição cimeira entre todos os jornais generalistas, diários e semanários, alcançada no início do ano. Destaque também para o digital: é a publicação portuguesa líder na circulação digital paga, tendo conseguido aumentar o número de exemplares vendidos - mais de 22 mil exemplares.

Os dados da APCT voltam a confirmar a liderança da revista “Visão”, a newsgamazine mais vendida em Portugal. Em 2017, tem uma circulação paga de mais de 63 mil exemplares, batendo os 42 mil da sua concorrente direta, a “Sábado”. A “Visão” está entre as publicações em Portugal com mais leitores através de assinaturas e vendas digitais. No universo “Visão”, a “Visão Júnior” regista mais de 12 mil exemplares vendidos, crescendo este ano. A “Visão História” tem mais de 19 mil exemplares.

A “Exame” também lidera, sendo a publicação de economia e negócios mais vendida em Portugal, batendo qualquer jornal ou revista do segmento. A revista teve uma circulação de mais de 16 mil exemplares. A circulação paga do “Courrier Internacional” foi de mais de 16 mil exemplares. A “Blitz” tem mais de seis mil exemplares vendidos.

No segmento de tecnologias de informação, a mais vendida continua a ser a “Exame Informática”, com mais de 18 mil exemplares de circulação média paga. O “Jornal de Letras, Artes e Ideias” tem uma circulação paga de quase sete mil exemplares.

A “Revista Activa” alcança uma circulação paga de mais de 31 mil exemplares. A “Caras” regista uma circulação paga de mais de 42 mil exemplares. A “Caras Decoração” tem uma circulação paga de mais de 15 mil exemplares. A “TV Mais” vende mais de 35 mil exemplares. A “Telenovelas” tem uma circulação paga de mais de 46 mil exemplares.