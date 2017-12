Incêndios e poluição do Tejo foram o pior de 2017 para a Quercus

Com o fim do ano a chegar, é altura de balanços. E, como vem sendo hábito, a associação ambientalista Quercus destaca o que de pior e o que de melhor aconteceu no campo ambiental em Portugal, em 2017.

A tragédia dos incêndios que assolaram o país, matando mais de 120 pessoas e queimando cerca de 500 mil hectares é o acontecimento mais negro do ano para os ambientalistas. Em comunicado, a Quercus lembra que o que ardeu este ano “corresponde a quatro vezes mais do que a média registada nos dez anos anteriores”, a que se juntam “todos os impactes ambientais, sociais e económicos negativos associados”.

A continuação da grave poluição no rio Tejo ocupa o segundo lugar no ranking negativo. “Apesar de todos os alertas e denúncias de associações, cidadãos e movimentos e das vontades políticas já manifestadas, continuam a ser demasiado recorrentes os episódios de poluição registados num rio internacional de elevado valor ambiental, cultural e económico”, sublinham os ambientalistas. E apelam a “uma ação mais firme por parte das autoridades competentes para resolver de vez este grave problema”.

A Quercus também critica o facto de a empresa Celtejo ter instaurado um processo judicial a um dos dirigentes do Movimento ProTEJO por “fazer denúncias de inúmeras situações reais de episódios de poluição das águas do rio”. E acusa a indústria da celulose de “estar a tentar condicionar o direito constitucional que todos os cidadãos têm de expressar livremente a sua opinião, e de defenderem o Ambiente”.

O terceiro ponto negro apontado pelos ambientalistas está relacionado com a central nuclear de Almaraz, a 100 km da fronteira portuguesa. Os donos desta central ganharam do Conselho de Segurança Nuclear espanhol mais dois anos para pedirem a renovação de uma licença de funcionamento que devia terminar em 2020.

Na lista negra, os ambientalistas incluem ainda mais três problemas: 32,6% dos solos do território nacional estão em situação degradada, contribuindo para o aquecimento global; os surtos de Legionella continuam a matar em Portugal, o que torna “urgente” alterar a legislação para um maior controlo da qualidade do ar interior; e a acelerada expansão do eucalipto, cuja “área ocupada registou um aumento próximo da superfície da cidade de Lisboa”, entre outubro de 2013 e o final do primeiro semestre de 2017.

O lado bom

Também houve coisas positivas a acontecer em 2017. Os ambientalistas destacam a Estratégia Nacional de Educação Ambiental 2020 − “um documento determinante para o futuro dos cidadãos e da sociedade portuguesa que deverá nortear as políticas de ambiente e de educação nacionais”.

A lista de coisas boas integra ainda o Plano Nacional da Economia Circular 2017 - 2020; e a posição de Portugal a favor da redução dos limites de cádmio nos fertilizantes agrícolas na União Europeia. “Vários estudos especializados indicam a perigosidade deste metal pesado no organismo humano, tendo levado a União Europeia a assumir que na Europa os níveis nos fertilizantes agrícolas, e consequentemente nos solos, é muito superior ao desejado e a exposição dos humanos através da alimentação é superior ao que o organismo humano consegue aguentar”, lembram os ambientalistas.

A devolução à natureza de uma águia-imperial-ibérica, uma das aves mais ameaçadas da Europa e de cuja espécie se estimam existirem apenas 500 casais na Península Ibérica, é outo ponto positivo a acrescentar. A espécie é alvo de um memorando de entendimento entre Portugal e Espanha, desde 2004 e a sua conservação em Portugal depende de um plano de ação que articula a Quercus, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e a Liga para a Proteção da Natureza. “Em 2017, nidificaram 15 casais em Portugal e destes ninhos nasceram pelo menos 17 crias tendo, destas, 15 voado com sucesso”, sublinha a Quercus.