Marcelo passa Natal em Pedrógão e pede aos portugueses que visitem zonas ardidas

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai dividir-se neste dia de Natal entre os concelhos mais afetados pelos incêndios deste ano. Marcelo, que esteve esta manhã presente numa missa na Igreja Matriz de Pedrógão Grande, deixou umas palavras aos jornalistas antes de seguir para um almoço com os familiares das vítimas dos fogos.

"O dia de Natal é um dia de alegria (...) e ao mesmo tempo de tristeza e saudade. É o que se vive hoje na comunidade portuguesa, que partilhou e partilha estes sentimentos", declarou, antes de deixar um apelo: "É preciso na próxima primavera, no próximo verão, as pessoas virem, estarem cá".

"É preciso que aconteça sobretudo no próximo ano", insistiu Marcelo, sublinhando que isto permitirá que haja uma recuperação a nível da "vida, economia, sociedade".

Depois do almoço com as famílias, o presidente seguirá para a inauguração da sede da Associação das Vítimas, presidida por Nádia Piazza, que também falou aos jornalistas, emocionada, para dizer que este é um dia muito "aguardado" e que a presença do presidente é "natural". Marcelo estará ainda em Figueiró dos Vinhos para assistir a um concerto e em Castanheira de Pera para visitar a Aldeia Natal e jantar com os bombeiros da zona.