A esperança demorou duas horas a nascer. Chegou dentro de um simples saco de sangue. Atravessou quatro países de avião, vinda de morada incerta. Colhidas horas antes, as células entravam no adormecido corpo de Noa, de dez meses. Às 13h20, a bebé voltava a nascer. Numa sala isolada do IPO de Lisboa, a mãe, sem ter noção dos dias e das horas, segurava-lhe a mão.

Algures na Alemanha, um homem de 35 anos teve de ser submetido a uma cirurgia e estar dois dias internado. Sem saber quem ela era. “Deu-nos uma segunda vida. Não tenho palavras para lhe agradecer. Apesar de não sabermos quem é, vamos ficar-lhe eternamente gratos. Não sei se a Noa estava aqui se não fosse ele”, conta Soraia, a mãe.

Talvez não estivesse mesmo viva. A única cura e tratamento para a doença que a bebé tinha era o transplante de medula óssea e aquele homem alemão tinha a cura. Para que ela sobrevivesse foi preciso que alguém doasse um pedaço de si, criando com ela um elo que ficará para sempre. O calendário desta segunda vida marca hoje o dia 152+. O dia zero foi o do transplante.

A vida do cidadão alemão continua em Noa. “O dador é das poucas provas que a Humanidade não é assim tão má. As pessoas dispõem-se a dar células para uma pessoa que não conhecem, com quem não têm vínculo, para fazer o bem”, diz Nuno Miranda, hematologista da Unidade de Transplantação de Medula Óssea do IPO de Lisboa.

Sem recompensa ou benefício, todos os anos milhares de pessoas dispõem-se a dar partes de si próprias para salvar outros. São dádivas que fazem renascer. Como está a acontecer com Noa. As células que recebeu instalaram-se dentro dela e vão dando origens a novas células. Entraram-lhe no sangue como se tivessem sido feitas para ela. Calhou-lhe ser uma em cada 100 mil a sofrer de uma doença rara e fatal.

Trinta anos depois do primeiro transplante ter sido feito em Portugal, a uma criança de seis anos, no mesmo hospital, Noa é uma das cerca de 300 pessoas que todos os anos são salvas graças ao transplante de medula. Só no IPO de Lisboa mais de três mil pessoas ganharam, deste modo, uma hipótese de sobrevivência.

É um novo cordão umbilical que se cria. Noa, sem ainda ter noção da sorte e do azar, junta já dentro de si dois percursos de vida, duas forças distintas. Dois ADN. Um coração forte a bater por dois. Celebra duas datas de nascimento — 10 de setembro de 2016 — em que nasceu para o mundo, e 18 de julho de 2017 — quando a ciência e a generosidade se juntaram para lhe dar mais tempo. Uma nova vida.

Foram meses em quartos de hospital, com cateteres, agulhas, dúvidas e um vazio em relação ao futuro. De hospital em hospital. De diagnóstico em diagnóstico. De receio em receio. Uma descida ao inferno que começou com uma tosse aguda que não parava. As análises mostravam valores muito abaixo do normal, respirava com dificuldade. Os pais não sabiam o que fazer. Sentiam-se impotentes, vendo a vida da filha fugir-lhes das mãos. “Sentíamos que havia qualquer coisa que não estava bem”, conta João, o pai. Foram a diferentes médicos à procura de uma resposta definitiva, pensaram que fossem diferentes doenças, umas mais graves do que outras. Receitaram-lhes fisioterapia respiratória como se o problema morasse nos pulmões. Até ao dia em que, no Hospital Dona Estefânia, ouviram o nome daquela tosse: imunodeficiência combinada grave, uma patologia fatal causada por mutações em genes diferentes. Sem transplante, a taxa de sobrevivência seria de 4%.

“O médico disse-nos que a cura era o transplante. Nunca mais me esqueço da frase”, recorda o pai. O ciclo da vida da filha a inverter-se à frente deles. E eles numa busca desesperada, sem quase nada poderem fazer. A internet dava-lhes respostas, as da ciência. Sabiam o que era um transplante de medula — aquele tecido esponjoso que preenche os ossos e está cheio de células estaminais, com capacidade para se renovarem a qualquer momento. Em linguagem de leigos, sabiam que as células podiam vir do próprio doente (autotransplante) ou que poderiam vir de outra pessoa, familiar ou não (alotransplante). “A taxa de sucesso varia com a patologia. A taxa de mortalidade tem vindo a diminuir”, sublinha Nuno Miranda, um dos responsáveis pelos cerca de 100 transplantes que a unidade do IPO de Lisboa faz todos os anos. No IPO do Porto são feitos entre 165 a 170 por ano. “Depois de haver indicação de que o doente é candidato a transplante, faz-se a colheita na medula óssea ou no sangue periférico e administra-se como se fosse uma transfusão. Vem dentro de um saco e é passado através de um cateter”, explica António Campos, chefe do serviço de hematologia do IPO do Porto. Ao fim de duas a três semanas, as novas células, as saudáveis, já estão espalhadas pelo corpo.

Ao contrário de Noa, em Portugal na maioria dos casos de transplante com recurso a um dador que não seja familiar, este tem nacionalidade portuguesa. Mas o irmão mais velho não era compatível. Filho apenas da mesma mãe, mal se tinha apercebido de que a irmã tinha nascido, tal era o tempo que ela passava internada. Quase à mesma velocidade em que a luz se acendeu ao fundo do túnel, também se apagou. “Havia um tratamento, mas o irmão não era a solução. Percebemos que até podia ser irmão da mesma mãe e do mesmo pai, que não era apenas uma questão de genética. Tive medo que não houvesse dador”, recorda Soraia, dividida entre a filha deitada na cama de hospital e o filho que dava os primeiros passos sem poder ver a irmã.

“A primeira coisa que fazemos é procurar na família. Só em casos excecionais é que preferimos o dador não familiar. Se tivermos um dador familiar compatível, idêntico num grupo que nós chamamos HLA é por ele que optamos”, explica Nuno Miranda. Mas as probabilidade de dois irmãos serem compatíveis é de apenas 25%. No caso de gémeos idênticos, a compatibilidade é total, mas é também provável que as células sofram da mesma doença.

Sem hipóteses na família, procura-se uma resposta nas bases nacionais e internacionais, incluindo nos bancos de sangue do cordão umbilical, que contém as mesmas células milagrosas, no sangue periférico, a forma mais utilizada, e em células recolhidas no osso, o que obriga a anestesia e a uma ida ao bloco operatório. Foi assim com o dador de Noa. A pesquisa deu logo sete possíveis dadores, quatro deles muito compatíveis. O melhor estava na Alemanha, o país na Europa com a maior e a mais diversa base.

A colheita foi feita de manhã e a bebé transplantada no mesmo dia. Avós e pai viram-na através do vidro do quarto de isolamento. Passou a correr, mas para eles foi como se aquelas duas horas congelassem o tempo. “É como se agora estivessem duas pessoas dentro da Noa”, conta a mãe.

Júlio Pereira também sente que tem várias pessoas dentro dele. Aos 51 anos, é hoje fruto de doações de sangue, de plaquetas e da medula que recebeu desde que a leucemia crónica lhe foi diagnosticada. “Devo a vida a uma quantidade de pessoas. Porque sem o sangue não teria sobrevivido para receber o transplante”, conta agora que está em fase de recuperação. Para ele a esperança nasceu antes das novas células. Comemora um segundo aniversário em maio. Não tem de ser o dia exato, mas foi nesse mês que viu que “não ficava por ali”.

Anonimato para a vida

Mal soube que o dador tinha sido encontrado, Soraia planeou a viagem que faria para lhe mostrar a filha. Não sabia ainda que a identidade nunca poderia ser revelada. Gostava que ele visse que “ela está aqui”. A aprender a sentar-se, a gatinhar, a começar andar. Que tem os dentes a nascer, que deu um ‘pulo’ de crescimento nos últimos dois meses. Que não reclama quando os médicos e enfermeiras brincam com ela e lhe teriam a chucha. Que sorri cada vez mais.

“Para nós o dador é sagrado. Avaliamos criteriosamente e excluímos pessoas em que haja o mínimo risco. O dador vem sempre em primeiro lugar”, frisa Nuno Miranda. Duas equipas distintas fazem a avaliação do doente e do dador, para não existir qualquer contratempo.

Do lado do dador há também uma esperança que nasce. É como se estivessem a responder a uma chamada cívica à qual não se pode dizer que não. Foi isso que pensou Joana Galvão, 24 anos, quando recebeu uma chamada a darem-lhe conta de que alguém precisava das suas células para sobreviver. Respondeu logo que sim. “Disseram-se que tinha que fazer os testes e depois me explicavam melhor.”

Os exames posteriores confirmaram os primeiros resultados, era preciso ir ao bloco operatório e fazer uma punção com “pelo menos sete furos”. Foram 17, porque a medula era “tão boa” que foi melhor guardar alguma em stock. Doeu. As 24 horas a seguir foram de repouso. A mãe ficou nervosa, o pai, dador de sangue há vários anos, orgulhoso. Ela pensou muito no avô que morreu de leucemia no IPO de Lisboa onde ela agora voltou para dar mais células ao mesmo doente. A pessoa que há dois anos vive graças a ela teve uma recaída e precisou de nova doação. “Era eu que estava com o meu avô quando ele adoeceu. Se fosse mais novo poderia ter sido transplantado.”

O avanço da ciência permitiu que hoje — 30 anos depois do primeiro transplante em Portugal — seja possível tratar doentes cada vez mais velhos e com doenças mais complicadas. “A idade tem aumentado progressivamente. Temos feito transplantes entre os três meses e os 67 anos. Quando começámos não fazíamos a doentes com mais de 45 anos. E, ao mesmo tempo, isso não se traduz em maior taxa de mortalidade”, conta Manuel Abecassis, pioneiro da transplantação de medula.

Depois de uma carreira no estrangeiro, Manuel Abecassis decidiu criar a primeira unidade de transplantes em Portugal. Os colegas viram o ato com estranheza. “Tinha 36 anos e diziam-me que era uma loucura, que não ia ser possível. Mas o Francisco Gentil Martins, na altura na Liga Portuguesa Contra o Cancro e cirurgião aqui, abriu-me as portas”, recorda. As estatísticas contam um percurso de sucesso, mais de duas mil pessoas salvas, vítimas de doenças genéticas e oncológicas. E nos últimos anos, com medicamentos menos tóxicos e mais fortes para resolver complicações que dantes eram fatais.

A maioria das pessoas salvas continua viva. Trinta delas, a representar cada ano, contam a sua história no livro que o hospital lançou este ano “30 Anos, 30 Histórias”. Adultos e crianças. Homens e mulheres. Vidas que continuam de norte a sul do país e partilham um percurso semelhante. De fim e de princípio. São histórias de quem ganhou tempo à vida. Casos de vida, amor, superação e agradecimento que se contam desde Joel Matos, transplantado há 30 anos, com três anos e meio, a Christian Bayon, 61 anos, há mais de um ano a viver com células novas.

O primeiro, o quarto doente a ser transplantado e o único que sobreviveu, hoje com 33 anos, levou este ano o filho a conhecer Manuel Abecassis. Uma criança que foi uma surpresa para a medicina, pois nem sempre teve a certeza que poderia ser pai devido à agressividade dos tratamentos. O segundo, luthier de profissão, construiu o seu 100º violino durante o ano em que lhe foi diagnosticada a doença, soube que tinha um dador compatível e fez o transplante.

Técnica descoberta em 1968 e reconhecida como prémio Nobel da Medicina em 1990, a transplantação parece sofrer um avanço rápido para quem está de fora. Lento para quem vive e trata a doença. E urgente para quem espera. Uma nova unidade, agora a ser construída, deverá permitir acabar com as listas de espera em Lisboa. “Precisamos de fazer mais 50 transplantes por ano. Para isso é preciso um espaço próprio, mais staff, médicos. Estes são processos complexos, precisamos de laboratórios com capacidade para fazer investigação”, diz Nuno Miranda.

Na altura em que se fizeram os primeiros transplantes não existiam campanhas de doação de medula. Um hábito impulsionado pelo ex-deputado Duarte Lima, depois de ter sobrevivido a uma leucemia. Muitas destas campanhas fazem-se através das redes sociais, como aquela que levou Joana a inscrever-se e a tornar-se uma das 300 mil pessoas inscritas na base nacional. Um número aquém dos cinco milhões da base alemã, onde os médicos portugueses vão buscar a maioria das medulas. “Estavam a pedir para um colega da minha faculdade. Pensei que mesmo que não o ajudasse, ficava inscrita e podia ajudar outra pessoa”, recorda Joana Galvão.

Quando chegou o dia marcado, nem sequer se lembrou do medo que tinha de agulhas. Nem quando sentiu o sangue a puxar e a pele a esticar. E não teve dúvidas em fazê-lo de novo. O mês passado voltou a doar, mas agora para células do sangue periférico. O dia inteiro ligada a uma máquina que de um lado lhe tirava o sangue para o devolver depois de separadas as células necessárias. “Sei que é para a mesma pessoa, que teve uma recaída”, diz, com a médica ao lado, tapada por cobertores, enquanto o seu sangue entra e sai. Horas mais tarde, noutro país ou em Portugal, alguém se deitou numa maca, num quarto isolado, para voltar a nascer. E a ter esperança. “Gostava que tivesse sido a última vez porque era sinal que estava melhor.”

Hoje, Portugal dá mais medula do que vai buscar. “O nosso registo é de boa quantidade e qualidade. Quando não temos vamos à Alemanha, à Polónia ou aos EUA, principalmente se tivermos um doente de uma minoria étnica”, explica António Campos. A esperança vem em doses mais reduzidas para os grupos étnicos minoritários, como os afrodescendentes ou os cidadãos de etnia cigana. A identidade genética dita que seja preciso recorrer a países em que estejam mais representados para se encontrarem dadores compatíveis. “E mesmo assim é mais complicado”, continua António Campos.

A pesquisa por dadores é também uma viagem pela diáspora dos portugueses. Já apareceu um dador compatível em Israel. “Existe alguma identidade genética portuguesa. O efeito esmagador do peso de cada registo mostra isso”, diz Nuno Miranda.

É raro haver quem fique sem dador. Mas esse é um receio que paira sobre quem está à espera. Soraia e João viveram essa ansiedade até receberem a boa notícia. Apesar da quantidade de dadores que existem, na sua cabeça era uma realidade. “Era só o que pensava”, diz Soraia. Um medo que só termina no dia em que se encontra alguém geneticamente próximo. São meses de espera em que dá para pensar em muita coisa.

Júlio lembrou-se dos dois colegas de trabalho que morreram da mesma doença, e teve de digerir o facto de isso estar no seu horizonte. “A pessoa aceita. E pensa — é uma sensação única — acabou aqui. O que está feito, feito está.” Tudo o que fazia lhe soava a fim. Um fim de semana, antes do transplante, olhou para a árvore em frente à janela e pensou que podia ser a última vez que a via. Na cabeça fazia uma lista das pessoas a quem mais faria falta: primeiro a filha porque estava no 12º ano e ainda não sabia o que queria estudar; depois a mulher, a companheira de uma vida que todos os dias o visitava; e, por fim, o filho, mais extrovertido, talvez aguentasse melhor ficar sem o pai.

Até que a esperança chegou numa noite. Novamente da Alemanha, num avião, depois de ter sido colhida naquela manhã. A 11 de maio de 2016 nasceu de novo. “Na altura, para quem está de fora é que é muito significativo, é o que marca. Só depois é que me apercebi de que aquele dia é o marco, o que fez a diferença.”

Noa e Júlio têm hoje dentro deles dois ADN. E o de Joana pertence a mais alguém. “Costumo dizer, a brincar, que posso cometer um crime e não ser apanhado”, afirma Júlio. Há quem viva com tantos ADN como a quantidade de transplantes que recebeu. E todos se dão bem.“Chamamos quimeras às situações em que um organismo tem mais do que uma linha celular. A evolução desse quimerismo pode ser importante para saber se está a pegar bem ou não”, explica Sérgio Castedo, médico especialista em genética, do Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto. É por isso que cada vez que faz testes de paternidade pede uma declaração aos pais em como não fizeram nenhum transplante.

Antes de renascerem, Noa e Júlio quase tiveram de morrer. Para se receber novas células é preciso matar todas as outras, as que estão doentes. Pesadas doses de quimioterapia deitam abaixo o sistema imunitário, para deixar as novas células entrarem. No dia zero morre-se e nasce-se. Por esta ordem. Em quartos isolados, uma espécie de cela, como diz Júlio, os doentes sentem a vida a fugir. As novas células entram a seguir. Momentos de fraqueza e de força.

Apanhado de surpresa pela vida, Júlio preparou-se para o tratamento como se fosse um soldado antes da batalha. Sabia que podia morrer mas teve de ter vontade para se preparar, para não desistir. “Não interessa se tinha 50% de hipóteses, se tivesse só 1% agarrava-me a esse 1%.”

Soraia e João ainda hoje se agarram a todas as percentagens. Cada dia é mais um sinal de vitória. De esperança. Noa ainda vive isolada, precisa de ir ao hospital todas as semanas, não pode conviver com outras crianças nem fazer coisas tão simples como passear na rua ou ir ao parque. E continuará a ter o cateter, por onde lhe é administrada a medicação, por mais algum tempo. Reconstruir um sistema imunitário requer tempo. “No outro dia quando viemos ao tratamento estacionei debaixo de uma árvore e ela ficou supercontente porque nunca tinha visto uma”, conta a mãe.

Em setembro celebrou o primeiro aniversário. Em julho festejará o aniversário da segunda vida. Dentro dela bate um coração com a força de dois. Como se fosse a esperança a viver em duplicado.