Cortar a direito

Na cozinha é regra: ninguém toca na faca do chefe. É o objeto fetiche que ao longo do tempo cada um vai afinando na labuta a que melhor lhe serve a mão. Vítor Sobral, por exemplo, que traz sempre na mala do carro o seu estojo de uso diário e tem mais de 100 facas na sua coleção, confessa que neste momento encontrou entre os modelos da linha “Chef’s Knife”, da Florentine Kitchen Knives, a sua faca de estimação. Esta marca criada pelo designer israelita Tomer Botner foi concebida para integrar pequenas comunidades locais de artesãos e, em meia dúzia de anos, com o seu inconfundível cabo entrelaçado em couro e madeira, já se tornou um ícone da cutelaria internacional. Sobral recebeu-a no aniversário dos seus 50 anos, um presente do sérvio Ljubomir Stanisic, espécie de ritual celebratório em nome da amizade que os une.



Também Paulo Morais, atual dono do Kanazawa — que ocupa o espaço deixado pelo chefe japonês Tomoaki Kanazawa, mais conhecido por Tomo, que regressou ao Japão —, assume o vício por facas, esclarecendo que “a cozinha japonesa vive da precisão e do corte e da mestria do chefe”. Nunca se desfez das primeiras facas que usava quando começou a dedicar-se à cozinha oriental, em finais dos anos 80, entre elas estão as famosas facas de cerâmica. Raramente as usa. “É um objeto demasiado caro e frágil para usar no quotidiano. Não se justifica.”

As facas estão ligadas à cultura japonesa desde tempos ancestrais, mas o desenvolvimento das lâminas em cerâmica para uso na cozinha foi uma proeza com pouco mais de duas décadas, da empresa Kyocera, fundada em 1959 por 28 amigos, para desenvolver ligas de cerâmica em componentes eletrónicos. As primeiras facas que se fizeram foram de cirurgia, devido à higiene do material, que nunca oxida, e depois o modelo foi aplicado nas facas de cozinha. Mas nem só da cerâmica vivem as facas japonesas. Desde a clássica yanagiba, muito comprida e fina, à universal santoku, de uso diário e que cumpre as três tarefas fundamentais na cozinha japonesa — cortar, picar, fatiar e nestas funções tanto serve para peixe, carne ou legumes —, a variedade de lâminas e de tamanhos para preparar um sushi ou sashimi são imensas e há um mundo inteiro a explorar.

Facas há muitas

Quem gosta de cozinhar sabe que não adianta ter uma peça de carne magnífica em cima da tábua se não houver uma faca apropriada, bem afiada. O mercado oferece-nos um número infinito, há facas para tudo... Do tamanho de um canivete com lâmina curva, capaz de penetrar na casca grossa de uma castanha, ou uma simples faca que só serve para limar as fibras do espargo sem lhe magoar os nós. Existem facas com vários buracos para que as rodelas finas dos legumes não se acumulem na lâmina, facas apropriadas para os mais variados queijos — do particular parmesão aos queijos mais duros que podem ser cortados em fatias tão finas como carpaccio — assim como existem facas para todos os tipos de peixe e de carnes e funções: limpar, escamar, amanhar, trinchar, retirar gorduras e ir ao osso mais fundo com precisão cirúrgica, sem atingir as fibras nem retirar os sulcos. Entre todas, domina a imperiosa “faca de chefe”, com a sua lâmina triangular, multiúsos — que pode variar entre 15 a 30 centímetros, dependendo de ser usada por uma mão pequena ou grande. Uma boa faca pode custar entre 50 e 700 euros. Em Portugal já se conseguem adquirir facas extraordinárias, onde entre outras, se encontram as Bunmai ou as Tojiro, que continuam liderar o universo das tradicionais japonesas, a clássica alemã Wüsthof, ou a holandesa Boska, específica para a queijaria. Na cutelaria nacional, incontornável continua a ser a produção das fábricas na zona centro do país, como a Icel, a Sico ou a Cutelaria Martins.

Também incontornável tornou-se Paulo Tuna, bladesmith português, com oficina montada nas Caldas da Rainha. Transmontano de raiz e manuseador exímio de facas, estudou artes plásticas da Escola de Designe das Caldas da Rainha, onde ficou durante vários anos a trabalhar como artista e professor nas oficinas de escultura e metais, e nesta prática adquiriu o conhecimento de forjador de lâminas. Em 2012, Paulo Tuna tornou-se referência quando recebeu um pedido de uma faca especial de Leonardo Pereira, então cozinheiro no estrelado restaurante dinamarquês Noma e, pouco depois, foi desafiado a desenhar uma puukko (um tipo de facas de caça de design nórdico) para o chefe e dono do Noma, René Redzepi. Para a fazer, o cutileiro português inspirou-se na simplicidade clássica de uma faca japonesa com o trabalho mais rude dos mestres ferreiros nacionais e recebeu uma encomenda de 60 facas. Desde então, da sua forja saíram mais de 300 facas e orgulha-se de nunca ter feito duas iguais. “O meu objetivo é retomar a tradição antiga das casas de família, que encomendavam ao melhor ferreiro da terra a faca que durava uma vida.” Entretanto, fez escola e formou novos artesãos.