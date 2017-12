Conduzir motos com carta de ligeiros abre caminho ao aumento de mortes

As mortes em acidentes com motociclos aceleraram em 2017, contribuindo com a quase totalidade das vítimas mortais registadas a mais nas estradas portuguesas face ao ano passado. Entre janeiro e outubro (período para o qual existem dados desagregados sobre o tipo de veículo) morreram mais 48 pessoas do que em período homólogo de 2016, um aumento assegurado quase na totalidade pela subida das mortes em motociclos, que registaram mais 45 desfechos mortais. Com ligeiros, pesados e bicicletas houve exatamente o mesmo número de mortes nos dois anos.

Os restantes três casos a mais em 2017 são explicados por um aumento no que a estatística chama “outros veículos” (tratores ou moto 4, por exemplo), com mais seis mortes, e nos peões, com uma vítima mortal a mais. Um saldo atenuado pela diminuição das mortes (menos quatro) com ciclomotores (os veículos de duas rodas a motor com cilindrada até 50 cc).

Os dados mais recentes da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) referem-se ao período terminado a 15 de dezembro: até essa data, estavam registados 483 mortos, mais 61 do que em idêntico período de 2016, correspondendo a um aumento de 14,4%. Num fenómeno que tem registado melhorias significativas nas últimas décadas, a subida de mortes em 2017 é um valor record (negativo), pelo menos neste século.

No entanto, até esta quinta-feira, havia já pelo menos 492 mortes na estrada contabilizadas pelo Expresso, segundo os dados parcelares da GNR e da PSP (sendo que desta última força ainda se desconheciam ontem ao final da manhã os elementos relativos aos dias 20 e 21). Sabendo-se como é a época de acidentes nos últimos dias de dezembro, tudo indica que 2017 deverá fechar com mais de 500 vítimas mortais, o que fará o país recuar a 2013, quando registou 518 mortes. Desde então, as cifras anuais ficaram sempre abaixo das cinco centenas.

A sinistralidade devida aos motociclos está, pois, no epicentro da subida da mortandade nas estradas portuguesas em 2017. É uma realidade atestada pelos números, sobre a qual o Governo não avançou até agora qualquer comentário (ver texto em cima). É neste quadro que especialistas e intervenientes no sector apontam o dedo à chamada lei das 125. Trata-se de uma acusação com várias graduações, e que é inclusive rejeitada, mas que constitui para já um ensaio de explicação desta “subida brutal da sinistralidade grave dos motociclos”, como lhe chama a Prevenção Rodoviária Portuguesa (PRP). Aquele diploma de 2009, aprovado por unanimidade no Parlamento, veio dar à generalidade dos detentores da carta de ligeiros a possibilidade de conduzirem motociclos até 125 cc, sem precisarem de qualquer formação obrigatória ou exame.

Carlos Barbosa, o presidente do Automóvel Club de Portugal (ACP), endossa claras responsabilidades à nova legislação. “O aumento brutal de sinistros com motos deve-se em boa parte à falta de habilitação para conduzir. Devia ser obrigatório fazer um exame para se poder conduzir uma 125cc, tal como existia antigamente para as motos de 50cc”, disse Barbosa ao Expresso, acrescentando: “Conduzir uma moto ou uma bicicleta tornou-se atualmente um acessório rodoviário, em vez de haver aferição prévia e uma responsabilização/fiscalização contínua”. Para o presidente do ACP, outra causa do atual aumento da mortalidade com motociclos “prende-se com o disparate que foi a permissão de circulação nas faixas Bus;é altamente perigoso colocar motos nesses corredores e o resultado está à vista”.

Em 2009, ainda antes de ser aprovada, a lei já tinha um opositor de peso: Eduardo Vieira Dias, então presidente da Associação Nacional de Escola de Condução (ANIECA). O dirigente do sector escrever aos deputados a dizer que a alteração constituía “um sério risco para o acréscimo da sinistralidade rodoviária”. E acrescentava: “Os custos sociais serão muito superiores aos benefícios que são enunciados”. Vieira Dias recorda agora ao Expresso essa chamada de atenção e afirma: “O resultado está à vista”.

José Miguel Trigoso, desde há décadas o rosto da prevenção rodoviária, é muito claro ao ligar o aumento de mortes que se regista a nível geral com o problema em redor dos motociclos. “A subida da sinistralidade grave neste ano deve-se quase exclusivamente ao aumento do número de vítimas entre os motociclos”, afirma. E não só os casos mortais. “O número de feridos graves [até outubro] aumentou mais entre os motociclistas (mais 58, de 284 para 342) do que no total (mais 56, de 1776 pata 1832)”.

A “lei das 125” fez disparar as vendas de motociclos. Em 2017, até outubro, a subida foi de 28,8%. Entre 2010 e 2016, o parque de motociclos seguros cresceu 31%. Ordens de grandeza expressivas, mas não “suficientes para explicar o aumento brutal do número de mortos”, afirma Trigoso. O secretário-geral da PRP começa por ser algo renitente em aceitar, à primeira tentativa, que a ‘lei das 125’ possa estar na base deste boom de mortalidade. “Não creio num retardador tão grande. Mas não posso excluir essa hipótese”.

Trigoso admite que 2017, com dias de sol sem fim, implicou “um aumento significativo dos quilómetros percorridos, o que naturalmente faz aumentar os acidentes“.

Quem se recusa a diabolizar a ‘lei das 125’ é Manuel Marinheiro. Para o presidente da Federação de Motociclismo de Portugal, o diploma “nada tem a ver com este pico de mortalidade”, pois “ o aumento de veículos e de quilómetros percorridos é muito superior à subida de mortes”. Mas o quadro atual “é preocupante”, assume, sem ter “uma leitura para este disparo das mortes”, admite.