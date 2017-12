A chuva está de regresso e vem forte

Há seis distritos do Continente que vão ser particularmente afetados

Cinco distritos do litoral norte de Portugal e ainda Faro vão estar sob aviso amarelo devido à previsão de chuva forte, que poderá tornar-se em aguaceiros, no dia de Natal, segundo o Instituto Português do mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Aveiro estão sob aviso amarelo entre as 13h e as 18h deste 25 de dezembro, devido à chuva por vezes forte, que poderá passar a aguaceiros.

O distrito de Faro encontra-se desde as 15h de domingo e até às 24h sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros, que localmente podem ser fortes, acompanhados de trovoada.