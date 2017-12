natal. O meu reino por um abraço deles

A sério, quem é que inventou ESTE Natal? Não o Natal da reunião das famílias, mas esta época de corrida aos shoppings, de pessoas que se atropelam nos hipermercados e nas ruas, do salve-se quem puder na selva do consumo. Dos jantares que se sucedem como dominós, das prendas para toda a gente, dos dias que ficam curtos com tanto trabalho que se acumula. O Natal ainda não chegou e eu já estou farto dele. Da correria, do stress, da histeria.

É assim todos os anos. Corre-se, corre-se, corre-se como se não houvesse amanhã. Faz-se a mala num instante, acelera-se estrada fora até Espinho, tenta-se ver todos os amigos e desejar-lhes umas Festas Felizes (uma missão impossível, claro!). E depois bate-se o dente na casa dos pais, fria que dói, porque o aquecimento é caro e eles não nasceram na época em que nos tornámos umas florzinhas de estufa. Levariam muito a mal se ficasse num hotel?

Nestes dias de desnorte, penso se não ficaria melhor se pudesse saltar logo para dia 26 sem passar pela casa de partida. Depois o telemóvel toca. É uma mensagem do meu cunhado, o Tom, que vive com a minha irmã Rute e os meus sobrinhos na Holanda. "Estamos a caminho!" Mandou-me também uma foto, o Ruben e o Simão felizes da vida a arrastar os trolleys no aeroporto de Amesterdão. Que crescidos que estão! E que felizes que parecem. Se largar esta crónica e me fizer já à estrada, ainda consigo apanhá-los quando aterrarem no Aeroporto do Porto. É a segunda vez que os vejo este ano. É assim há muito tempo, vidas de emigrante.

O meu irmão Paulo já seguiu para cima esta quinta-feira, com a minha cunhada, a Andreia, e o Gonçalo, o mais novo dos meus sobrinhos. Este domingo estaremos todos juntos e então, por fim, será Natal. A minha irmã irá fechar-se na cozinha com a minha mãe a preparar o polvo, o bacalhau, as rabanadas, os bilharacos, o pudim, o pão-de-ló, o bolo de noz, a aletria e mais uma infinidade de iguarias que me garantirão mais dois quilos na balança. O meu cunhado quererá enfiar-se num shopping e eu dir-lhe-ei "não, obrigado!", e iremos à garrafeira comprar mais vinho. Depois, desceremos com os miúdos até à praia – faça que tempo fizer nunca se cansam da areia e do mar. A seguir ao jantar, o meu irmão irá esgueira-se discretamente, vestir-se de Pai Natal, bater à porta e deixar um saco enorme de prendas. Quando os miúdos correrem para o ver, ele estará a saltar o muro e só irão vê-lo, de costas, rua fora. Não há nada que pague o sorriso daquelas crianças.

Lá para terça-feira, quando me despedir da família e der um último abraço ao Ruben e ao Simão - que só voltarei a ver no verão - irei esconder a cara para que não vejam as minhas lágrimas. E quando estiver a conduzir para Lisboa, irei começar a contar os dias até ser de novo Natal. Pelo menos até me enfiar outra vez num shopping em dezembro.