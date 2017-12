Um dispositivo com vistas largas

A estratégia da Asus nos smartphones tem sido muito coerente. Tendo o ADN de um produtor de dispositivos e de tecnologia, este fabricante de Taiwan revela a capacidade (que é uma vantagem quando comparada com o resto da concorrência) de conseguir integrar componentes mais arrojados a preços muito competitivos. Mas não só. Sendo uma empresa de engenheiros, a Asus mantém-se fiel aos compromissos que garantem estabilidade de funcionamento dos equipamentos, mesmo quando a ideia é tirar o máximo dos componentes.

Quanto ao design e qualidade de construção, o fabricante tem seguido a “escola” feita no segmento dos computadores portáteis e colocando essas lições em prática nos smartphones. Um processo que não foi prioritário ao início, mas que tem assumido maior importância quando a empresa parece abandonar, lentamente, o argumento das “specs”. Um trajeto perfeitamente aceitável. Afinal, não há fabricante que não o tenha feito. Basta ter atenção aos sinais. Um exemplo rápido. Estivemos na apresentação mundial do Galaxy Note 8. Pela primeira vez, os produtos expostos não tinham uma única especificação assinalada. Aliás, quanta memória RAM tem o novo iPhone? Pois é…

A fotografia em grande… angular!

Não vale muito a pena falar sobre o design do Zenfone 4. O telefone está bem desenhado e o revestimento em vidro dá nas vistas. Destacamos, apenas, o facto de o fabricante ter conseguido colocar uma câmara dupla na parte traseira do telefone sem que existam protuberâncias. À frente está o sensor biométrico.

Ou seja, este fabricante ainda não entrou na “loucura” dos formatos extremamente retangulares que fazem do iPhone, do G6 e dos Galaxy S8 e Note 8 telefones únicos com ecrãs de 18:9. Ou seja, o Zenfone tem um formato mais largo que esses rivais, o que nos permite ver vídeo em boa qualidade sem aquelas barras laterais ou de topo.

O ecrã IPS de 5,5 polegadas mostra cores naturais e permite uma experiência de visualização é boa, mesmo tendo em conta que a resolução é Full HD. E sentimos falta de píxeis no ecrã. Principalmente, no aspeto da interface que merecia mais pormenor. Mas já lá vamos.

Foquemo-nos agora na fotografia que é, sem dúvida, a grande aposta do fabricante. Já lhe dissemos que a câmara principal é dupla.O que nos permite, pelas especificações dos elementos integrados, ter acesso a uma grande angular. E este é, claramente, o grande trunfo do Zenfone 4 no que à imagem diz respeito. Durante os nossos testes ficámos agradavelmente surpreendidos com a capacidade de captar o cenário envolvente. Um atributo que faz “milagres” a fotografias de edifícios sem que tenhamos de estar muito longe deles.

É preciso alertar que esta angular revela alguma tendência para deformar os cantos – o que pode acontecer nas grandes angulares. Neste caso, não é muito grave, mas o ruído está lá. No entanto, é algo que se suporta bem tendo em conta o que obtemos em troca – uma foto a apanhar todo o cenário. No modo automático, o telefone consegue fazer fotos muito equilibradas sendo que, no entanto, se nota grão quando não há muita luz disponível na cena.

No entanto, à noite, mas em ambientes bem iluminados foi surpreendente ver a dinâmica revelada na captação das cores e do pormenor. Em condições favoráveis, a câmara é rápida a focar e as imagens obtidas são boas. Temos pena que não exista um zoom ótico (apenas na versão Pro) e a câmara frontal quando utilizada à noite só consegue fazer os mínimos. Concluímos a falar do desempenho. O processador escolhido consegue bons resultados, mas o esperado para a gama de preço onde se encaixa o Zenfone 4.

Características Asus Zenfone 4

Preço: €499

Sistema operativo: Android 7.1.1

Processador: 8 núcleos a 2,2 GHz

Ecrã: IPS de 5,5” (1920x1080 px)

Memória RAM: 4 GB

Armazenamento: 64 GB, MicroSD

Câmaras: 8 e 8+12 MP

Conectividade: Wi-Fi, BT, USB Tipo-C, NFC

Bateria: 3300 mAh

Dimensões: 155,4x75,2x7,7mm

Peso: 165 g