O Natal é apresentado como uma época festiva, de alegria e reunião familiar, mas pode ser também um período emocionalmente delicado, que está associado a um aumento dos episódios depressivos. Porquê? É uma altura em que se evoca muito as pessoas que morreram ou que se afastaram em consequência de ruturas, e a sua ausência é especialmente notada e sentida. O impacto emocional das perdas ou das ruturas acentua-se nesta época porque a pessoa sente que não está reunida com quem seria importante estar. As pessoas que não estão em contacto com os entes queridos sentem-se mais isoladas nesta quadra, o que agrava a depressão. Por outro lado, o Natal nas famílias recompostas, em que há um padrasto e uma madrasta, pode ser um momento difícil de gerir porque há dificuldade em estar de um lado e do outro. Isso nota-se muito com crianças e adolescentes, por exemplo, que têm de estar um dia com o pai e outro com a mãe e podem colocar-se questões de lealdade. Com quem é que eu devo passar a Consoada? Com quem é que devo passar o dia de Natal...

A reunião familiar pode acabar por causar mais stresse e ansiedade do que alegria? Habitualmente não. Na maioria dos casos, é uma época boa, em que as pessoas estão juntas, comem bem e presenteiam-se. Mas para muitas famílias, o Natal é uma época de grande stresse.

Como gerir a obrigação de estar com a família alargada quando existem assuntos mal resolvidos ou poucos afetos? Não convém estar por obrigação, a não ser que se tenha a certeza de que vai haver controlo emocional e não se vai estragar a festa.

Pode ser um momento propício ao conflito? Não é uma época em que devam fazer-se ajustes de contas, mas em algumas famílias é isso que acontece. Há pessoas que aproveitam a ceia ou o almoço de Natal para ter uma conversa sobre coisas que aconteceram no passado, o que normalmente dá péssimo resultado. Esse tipo de conversas acaba por ganhar uma dimensão muito grande, exatamente porque contraria as expectativas que as pessoas têm em relação ao Natal, de ser uma época de alegria e paz familiar.

Como é que se deve lidar com estas situações? Antes de mais, prevenindo. A época de Natal não se deve deixar a improvisações. Deve-se planear cuidadosamente como é que se vai passar a quadra, evitando-se os conflitos e prevenindo o isolamento, sobretudo dos idosos, que muitas vezes sentem-se particularmente sós nesta época.

A própria compra dos presentes e o frenesim dos últimos dias também pode causar mais stresse do que alegria? É muito variável porque há pessoas que gostam desse frenesim, de fazer tudo no último dia. Mas evidentemente não é aconselhável, já que muitas vezes se inflacionam os preços porque há menos tempo para escolher, o que não é bom para a economia da família.

Em relação às crianças, é importante não ceder ao consumismo e moderar a quantidade de presentes? Sim, é muito importante. A regra a seguir é os pais só darem um presente significativo.

O final do ano, quando as pessoas tendem a fazer balanços da sua vida, também pode ser um período psicologicamente mais delicado? Bastante. Também por uma questão importante que tem que ver com o aumento da ingestão de álcool, que precipita muito os estados depressivos e ansiosos. Nesta altura há tendência para se beber mais, o que tem que ver justamente com as expectativas e com o balanço que é feito do ano que passou e com os projetos para o ano que vem, que muitas vezes são muito idealizados. Muitas pessoas percebem nesta altura que não conseguem realizar aquilo que ambicionam e podem ficar mais deprimidas.

PERFIL

Professor catedrático jubilado da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, o psiquiatra Daniel Sampaio deixou de dar aulas no ano passado, quando completou 70 anos, a idade limite na Função Pública. Mas não deixou as consultas. Ex-diretor do serviço de Psiquiatria do Hospital de Santa Maria, foi cofundador das sociedades científicas Núcleo de Estudos do Suicídio, Núcleo de Doenças do Comportamento Alimentar e Sociedade Portuguesa de Suicidologia, tendo sido igualmente um dos principais rostos da Terapia Familiar em Portugal.