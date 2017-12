O diesel “resistente”

O Seat Ibiza é uma das melhores propostas do segmento. Tem uma plataforma sólida que se traduz numa condução rigorosa e motores equilibrados, com boa performance e consumos a condizer. A suavidade combina com um toque de desportividade que faz parte do ADN da marca espanhola. Por isso, carreguei no botão Start do Ibiza com alguma apreensão. Assim que ouço o trabalhar do motor diesel, já estou com saudades do eficaz três cilindros 1.0 TSi. A suavidade de funcionamento do três cilindros dá lugar a uma vibração que é mais evidente com o motor a frio. Já em auto-estrada, o trabalho de insonorizarão feito pela Seat revela-se com sucesso. As opções para quem quer um diesel, estão resumidas ao 1.6 TDi, com três níveis de potência: 80 cv, 95 cv e 115 cv.

d.r.

Neste ensaio em Barcelona, a versão escolhida foi o 1.6 Tdi 115 cv, com caixa manual. A excelente DSG com 7 velocidades é opção, mas apenas na versão com 95 cv. Ou seja, quem quiser o conforto de uma caixa automática vai ter de abdicar de 20cv, o que provavelmente é uma escolha acertada. Importa sublinhar que este 1.6 TDi é um novo motor a que se junta um catalisador de redução seletiva (SCR), que melhora os níveis de eficiência e reduz as emissões de partículas de NOx. O Ibiza passa a contar com um depósito de AdBlue, o aditivo que ajuda a tornar o gasóleo menos poluente. Com 16 válvulas e quatro cilindros, este 1.6 TDi tem um sistema de injeção direta common-rail, com injetores eletromagnéticos. O sistema consegue uma mistura mais homogénea, independentemente da temperatura ou da pressão da câmara de combustão.

d.r.

O resultado disto tudo é um motor com boa resposta desde baixos regimes, com o vigor a desaparecer de forma previsível e progressiva depois das 2 500 r.p.m.. A caixa manual está bem escalonada, mas uma DSG torna viagens longas bem mais agradáveis. O que será, idealmente, o caso de um utilizador de um Ibiza diesel. O melhor lado disto tudo é que a dinâmica está lá, como na versão a gasolina. O maior peso do motor não tira ao Ibiza aquilo que faz melhor, com uma entrada precisa em curva e um comportamento que é generoso em prazer de condução.

d.r.

Uma questão de contas

O tempo que decorreu entre o lançamento das versões a gasolina e gasóleo, e a cada vez menor popularidade do diesel, talvez seja suficiente para inverter a tendência no mercado português. Mesmo assim, as vendas vão estar mais divididas do que noutros mercados onde o diesel vai ter marcas residuais. O melhor mesmo é fazer contas antes de entrar em despesas. Se compararmos o 1.0 TSi FR 115 cv FR com caixa DSG e o 1.6 TDi FR 95 cv com a mesma caixa automática, o diesel custa mais €4 000. A isso é preciso somar as despesas de manutenção que são maiores no caso do diesel. É verdade que a gasolina é mais cara que o gasóleo, mas com os excelentes consumos do bloco três cilindros é preciso fazer muitos quilómetros por ano para compensar a opção do motor a gasóleo. No topo de todas estas variáveis, está o lado menos racional mas sempre importante. A resposta e o prazer de utilização do motor a gasolina é incomparável. Mas pronto, para quem acha que diesel é que é, ele aí está. A quinta geração do Seat Ibiza já tem motores a gasóleo. Possivelmente, são os últimos.

d.r.

Ficha técnica Seat Ibiza 1.6 Tdi FR 115 cv

Motor

1598 cc

115 cv

250 Nm entre as 3 250 r.p.m. e as 4 000 r.p.m.

Transmissão

Dianteira

Manual de 6 velocidades (DSG 7v opcional)

Prestações

195 km/h

10s 0-100 km/h

Consumos

3,9l/100km

102g CO2/km

Preço €24 194