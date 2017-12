E ao toque das badaladas saltam as rolhas

Estamos a chegar ao momento em que se consomem milhões de garrafas de espumante/champanhe um pouco por todo o mundo. Aqui ficam algumas sugestões e também duas hipóteses de branco e tinto para o jantar que antecede a festa

Vá depressa à garrafeira e certifique-se do que tem em casa. Veja se tem espumante e tente lembrar-se de há quanto tempo o tem. Se está lá desde a celebração do nascimento do seu filho e, afinal, ele já está na faculdade é melhor esquecer. É que milagres acontecem mas são raros e o mais provável é o seu espumante/champanhe estar morto. As boas práticas aconselham a que se tenha o espumante em casa até 5 anos. Daí em diante entramos na fase do risco e por isso há que ter cuidado. Admitindo a probabilidade de na sua casa se darem milagres que nas dos outros não se dão, o conselho que se pode dar é: traga lá algumas dessas garrafas mais antigas mas não deixe de ter também algumas compradas recentemente e que lhe dão mais garantias de terem rolhas em condições. Com o tempo exagerado em cave as rolhas perdem a elasticidade, minguam e deixam sair o gás e… sem gás não há espumante!

Passemos então ao plano 2: comprar espumante. A oferta é imensa e mesmo se quiser ficar apenas entre portas tem muito por onde escolher. Até regiões com menores pergaminhos neste tipo de vinhos têm hoje vários representantes, como sejam o Alentejo, o Algarve ou Lisboa. Os focos geográficos dos melhores são Távora-Varosa, Bairrada, Douro e, cada vez mais, os Vinhos Verdes. Informe-se junto do seu revendedor e escolha em função do destino do espumante: se é para beber sem acompanhamento, se é para acompanhar canapés de peixes fumado, se é para marisco ou sushi e sashimi, por exemplo. Embora este tipo de vinho seja muito polivalente, quanto mais perto da ligação perfeita conseguir ficar, melhor.

E o nível 3: copos e temperatura. O espumante é a bebida que deve ser consumida mais fria e não há que hesitar em colocar a garrafa num balde de gelo com água e, se for caso disso, com sal grosso. Mexendo bem o gelo com a água e o sal, a temperatura baixa mais depressa. Se o usar, não se esqueça da garrafa no congelador que pode haver acidente.

Os copos deverão ser do tipo tulipa ou, à falta deles, flutes. A oferta no mercado é muito grande e há também para todos os preços. Nenhuma razão subsiste para que não se beba em bons copos.

E a regra 4: que entre cheio de ânimo em 2018 e com vontade de viver e celebrar a vida!