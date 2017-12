Uma espécie de guia antiNatal para quem pretende fugir à noite e dia mais felizes do ano

Um filme

“O Meu Belo Sol Interior”

Quase 30 anos passados, depois de um doce “Chocolate”, Juliette Binoche e a realizadora Claire Denis voltam a encontrar-se. “O Meu Belo Sol Interior” é “provavelmente o melhor filme em cartaz neste momento”. E porquê vê-lo? “Porque é a crónica sentimental de uma mulher de 53 anos que está à procura do amor e não o consegue encontrar. Porque Juliette Binoche é uma mulher em todo o seu esplendor”, aconselha Francisco Ferreira, crítico e coordenador da secção de cinema do Expresso.

O filme, que se estreou esta quinta-feira, está em exibição em várias salas de cinema nas cidades de Lisboa (Amoreiras, Nimas, Ideal, El Corte Inglés e Villa Cascais), Porto (Trindade, UCI Arrábida e Alameda Shop e Spot) e Coimbra (Alma Shopping).

Ao contrário dos outros finais de ano, 2017 “não está a ser nada frouxo” no que toca a cinema: destaque para “O quadrado”, de Ruben Östlund, “A Roda Gigante”, de Woody Allen, e “Baseado em Fatos Reais ”, de Roman Polanski. “Há uma série de propostas de cinema europeu que são uma alternativa ao Natal mas também ao Star Wars”, diz Francisco Ferreira.

Um disco

“Odessey and Oracle”

DR

Um disco de 1968 para resgatar as almas pouca natalícias de 2017. “De tão errado, está tudo milagrosamente certo em ‘Odessey and Oracle’.” O terceiro álbum dos Zombies é a sugestão do editor da Blitz Luís Guerra.

““Odessey and Oracle”, nasceste torto. Só equívocos. Ao contrário do que o nome pareceria indicar, os Zombies não eram uma banda de abrasivo rock ‘garageiro’, também em voga no ‘subsolo’ da época, nem as figuras cadavéricas e andrajosas a que George A. Romero daria vida (err… mais ou menos, não é?) no cinema (no ano da graça de 1968, precisamente) tinham algo a ver com as figuras aprumadas de Colin Blunstone (voz), Rod Argent (teclados), Paul Atkinson (guitarra), Chris White (baixo) e Hugh Grundy (bateria). Mais enganos: o ‘Odessey’ do título do álbum foi fruto da aselhice do designer da capa (era mesmo ‘odisseia’, isto é, ‘odissey’) e, caramba, de rock psicadélico este disco tem coisa nenhuma. “Odessey and Oracle” estatelou-se, esbarrou no alheamento da populaça e os Zombies pouco ou nada mais fariam que se visse.”

O álbum que “de uma profunda sucessão de infortúnios nasceu” e que só bem mais tarde começou a ser entendido como “uma obra-prima da pop barroca” está disponível nos serviços streaming. Se é daqueles que ainda prefere ter o disco na mão, é possível encontrá-lo nas grandes superfícies especializadas. Conseguirá também, com quase toda a certeza, arranjá-lo nas lojas de CD em segunda mão (aliás, só a visita a um destes locais é por si só uma sugestão a considerar). Pode ler AQUI na íntegra o texto de Luís Guerra sobre o disco.

Um livro

“Quando as Girafas Baixam o Pescoço”

DR

“A vida tem dentes e morde. É carnívora. A vida é uma dentada.” A passagem é de “Quando as Girafas Baixam o Pescoço” de Sandro William Junqueira, da editora Caminho. O livro é para o jornalista José Mário Silva a escolha antiNatal ideal: “Uma ficção de um realismo duro, sem ilusões quanto ao negrume que ocupa a vida da maioria das pessoas. Numa cidade não nomeada, há um prédio onde habitam inquilinos banais, com dramas e desesperos comuns”.

O romance, que “está sempre a ameaçar devorar-nos”, divide-se em capítulos muito curtos, quase como micronarrativas isoladas em que são apresentadas ao leitor “figuras humanas que afinal se revelam espantosas, replicando as dinâmicas dos programas televisivos sobre vida selvagem - uma espécie de zoologia e botânica metafóricas, entre espessas paredes de betão. Há também um Profeta desgrenhado a anunciar o Apocalipse e uma inesperada tragédia russa, que traz Dostoiévski para ruas portuguesas”.

O livro está disponível em qualquer livraria, seja em formato papel ou em ebook, custando €14,90 e €10,99 respetivamente.

Um espetáculo

Vamos ao ballet

Darrian Traynor/ Getty Images

Provavelmente será um dos bailados mais conhecidos de sempre e vai subir ao palco do Teatro Tivoli, em Lisboa, no dia de Natal: “O Lago dos Cisnes”. Apresentado pela Russian Classical Ballet, conta a história de Odette, uma jovem amaldiçoada por um feiticeiro: de dia é um cisne, à noite regressa à forma humana. E, tal como qualquer conto de fadas, apenas o verdadeiro amor pode quebrar o feitiço.

“É uma mergulho no temperamento encantatório do compositor Tchaikovsky e do coreógrafo Marius Petipa, na eterna luta entre o bem e o mal, o real e a fantasia”, sugere Cláudia Galhós, crítica de dança e teatro do Expresso.

No dia de Natal, a apresentação está marcada para as 18h no Teatro Tivoli (mas se preferir ficar na almoçarada com a família, também há sessões no dia 22 e 23). O preço dos bilhetes varia entre os €17 e os €35.

Dois concertos

Pop Dell' Arte e Cuca Monga

Passar a noite do dia de Natal e entrar no boxing day ao som dos Pop Dell' Arte: o conselho é de Rui Tentúgal, coordenador da secção de música da Revista E. “O mago João Peste acolhe no Cais do Sodré Meninos Jesus transviados para lhes oferecer ‘Sonhos Pop’, ‘Querelle’ e outros presentes natalícios. Peste, que está a celebrar 30 anos da estreia em disco dos Pop Dell' Arte, termina a noite com um DJ set.”

O concerto está marcado as 23h de segunda-feira no Titanic Sur Mer, em Lisboa. A entrada tem um custo de €10.

A segunda sugestão é o Natal da Cuca Monga. Calma, sabemos que lhe prometemos um guia antiNatal. No dia 25, a editora/coletivo lisboeta que este ano conseguiu um reconhecimento graças ao disco homónimo de Luís Severo e a “Pá Pá Pá” dos GANSO junta-se para celebrar a data, mas fá-lo de forma bem diferente: a noite arranca com um concerto dos Reis da República, seguindo-se DJ sets de @Senhor_internet (24h), BISPO (1h30), El Salvador & Tomás Wallenstein (2h30), um convidado surpresa (3h30) e Vince Fu & Liamba (5h).

A festa acontece no Musicbox, em Lisboa, a partir das 22h30. Os bilhetes custam €8.

Duas séries

“O Exorcista” e “Dark”

FOX

Ambas as sugestões são tudo menos natalícias. Comecemos por ir em busca do mal com o padre Tomas e Marcus Keane. Os dois estão de volta na segunda temporada de “O Exorcista”, que é transmitida às segunda-feiras – e dia de Natal não é exepção – na FOX, às 22h15.

“A série regressou na última semana e os que acham que esta é a época de todos males podem ver aqui a oportunidade de os exorcizar”, sugere o jornalista João Miguel Salvador. “A série da FOX é baseada no clássico de cinema que todos conhecem. A história de um ex-psicólogo infantil que dirige uma residência para menores e que sofreu um ataque há pouco tempo abre a temporada.”

No dia de Natal passa o segundo episódio, no entanto ainda vai a tempo da ver a estreia, uma vez que o primeiro episódio ainda está disponível nas boxes de todos os operadores (mas só até segunda-feira). “Se Natal é luz e celebração e for daqueles que odeia tudo isso, nada melhor do que acabar com esta série”, João Miguel Salvador.

Julia Terjung / Netflix

A segunda sugestão é a série alemã: “Dark”. Estreou-se há menos de um mês no Netflix e já conta com uma pontuação 8,8 no IMDB. A promessa é episódios cheios de suspense, escuridão e, diz quem sabe do assunto, uma bela banda sonora.

“Explora-se a história do desaparecimento de crianças numa pequena vila alemã, com a narrativa a passar-se entre os anos de 1986 e de 2019. É uma viagem ao futuro próximo e ao passado que não vai querer largar. É a prova definitiva que também há boas séries europeias, capazes de prender desde os primeiros minutos e tornarem-se um grande vício. A série de que se fala é germânica e é falada em alemão, mas isso só lhe traz uma dose dupla de mistério”, diz o jornalista João Miguel Salvador.

E se realmente não conseguir pôr pausa e largar o ecrã, com o Netflix tem uma vantagem: é possível fazer download de todos os episódios para o telemóvel ou tablet. Poderá ver “Dark” quando quiser, mesmo se estiver numa zona sem Internet.

Desporto

Golden State - Cleveland Cavaliers

Ezra Shaw/ Getty Images

“Ora, nada melhor do que um jogo assim para fugir aos Sozinho Em Casa, Harry Potter, Lord Of The Rings ou Die Hard (ainda que este seja um mimo) e também para fugir à monotonia que advém da previsibilidade da grelha de televisão em dias como este”: Pedro Candeias, editor da Tribuna, tem a proposta - Golden State vs Cleveland Cavaliers.

Pela quarta vez, as duas equipas vão disputar a final da NBA (está 2-1, para os Warriors) . “Se quer pular sem sair do lugar, este é o programa certo para o seu 25 de dezembro.” A partir das 20h, o jogo tem transmissão na Sport TV 1.

Uma App

Waze

Waze

Primeiro são as milhares de pessoas que vão para casa de familiares ou amigos na noite consoada: querem chegar o mais rápido possível e, por vezes, até excedem a velocidade. Depois, já ao início da madrugada, quando a festa acaba, são tantas outras a meterem-se no carro para regressarem a casa. No dia 25, há idas e vindas de quem quer passar o dia de Natal com os que mais ama. Conclusão: trânsito.

Para fugir (literalmente) a toda esta confusão, a Exame Informática sugere que explore a Waze, um aplicação que controla os fluxos do trânsito, disponibiliza informações como os limites de velocidade na zona em que se está a circular e indica a presença da polícia.

“É uma app gratuita e já funciona bastante bem em Portugal”, sublinha o jornalista Sérgio Magno. “Além de incluir praticamente todas as estradas nacionais, esta app é imbatível no cálculo dos melhores itinerários considerando o estado do trânsito em tempo real e os cortes de circulação provisórios. O que significa que vai ser bem útil para evitar os mais que prováveis condicionamentos de trânsito dos próximos dias.”

A app distingue-se pelo facto de os próprios condutores poderem partilhar aquilo que encontram no caminho. Imagine que vai na autoestrada e dá de caras com um acidente. Enquanto não se resolve, o trânsito vai-se acumulando e fica uma fila com alguns quilómetros. Se quiser, pode partilhar a informação com os outros utilizadores da Waze, para que estes consigam fugir à confusão.

A aplicação pode ser descarregada na AppStore e na PlayStore.