Explosão de botija de gás causa um morto em Moimenta da Beira

A explosão ocorreu esta manhã no interior de uma residência na localidade de Sanfins e provocou ainda dois feridos ligeiros

Uma pessoa morreu esta sexta-feira no concelho de Moimenta da Beira, no distrito de Viseu, na sequência da explosão de uma botija de gás, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.

A explosão ocorreu às 11h31 no interior de uma residência na localidade de Sanfins e provocou ainda dois feridos ligeiros, adiantou a mesma fonte.

No local estão os Bombeiros de Moimenta da Beira, a GNR e elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).