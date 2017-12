Enfermeiros que aderiram à greve “continuam a ter faltas injustificadas”

O Movimento Nacional de Enfermeiros Especialistas denunciou esta sexta-feira a existência de faltas injustificadas marcadas aos enfernemrios que aderiram à greve em setembro.

Em comunicado enviado às redações, o movimento afirma que, “decorridos 65 dias do términus da greve, as faltas injustificadas continuam a surgir nas folhas de vencimento dos enfermeiros, sem qualquer aviso” e acusa o ex-secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado, de não ter “cumprido com a sua palavra” e com o “compromisso assumido em reunião negocial”, durante a qual terá garantido que a questão das falhas seria em breve resolvida.

“Nem os sindicatos, quer os envolvidos quer os que tomaram posição sobre o assunto, tomaram medidas neste âmbito (...) Podemos afirmar que, de ora em diante, certamente não existem certezas, se podemos confiar em coisa alguma que possa sair deste ministério”, lê-se no comunicado.

Além das faltas injustificadas, o movimento dos enfermeiros especialistas denuncia ainda a prática de avaliar de forma “menos positiva” os enfermeiros que não “compactuam com práticas menos assertivas”. Face à situação exposta, o movimento compromete-se a apresentar “queixas formais junto das instâncias superiores que regulam as condições de trabalho e os direitos fundamentais da pessoa e do trabalhador”.