Porto perto de atracar na elite europeia da investigação oncológica

“Porto. Comprehensive Cancer Center” é candidato a integrar a prestigiada associação europeia “Cancer Core Europe” e ver reconhecido o grau de excelência. O consórcio portuense pode juntar-se a outras seis instituições do velho continente na procura de novas soluções

Colocar o “Porto. Comprehensive Cancer Center” (PCCC) na mapa europeu da investigação de doenças oncológicas é um dos propósitos da candidatura deste consórcio, constituído por grupos de investigação do IPO-Porto e do “i3S - Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto. O objetivo passa por integrar a “Cancer Core Europe” - a maior e mais importante associação europeia em cancro -, conseguindo, dessa forma, acreditação de excelência.

A candidatura pode fazer com que o Porto.CCC se junte às seis instituições europeias que integram a “Cancer Core Europe”: Gustave Roussy Cancer Campus Grand Paris, Cambridge Cancer Centre, Karolinska Institutet, NKI - Netherlands Cancer Institute, Vall d’Hebron Institute of Oncology e o German Cancer Research Center como National Center for Tumor Diseases (DKFZ-NCT) Heidelberg.

“Este projeto [Porto. Comprehensive Center] permite que consigamos ser vistos lá fora como um grande centro de prática clínica com investigação associada”, defende José Laranja Pontes, presidente do IPO-Porto desde 2006.

O protocolo de cooperação entre as duas instituições portuenses traduz-se numa união de esforços para encontrar novas soluções para os doentes com cancro, além da produção de massa crítica e da formação de jovens investigadores. Estabelecem-se, assim, pontes e sinergias entre a prática clínica e a investigação académica. “Queremos que as perguntas que os doentes colocam aos clínicos cheguem até aos investigadores e que as respostas científicas sejam devolvidas em favor dos pacientes”, acrescenta ainda o dirigente do IPO-Porto,

Reconhecido formalmente em 2011 com a acreditação da Organização Europeia do Instituto do Cancro, o “Porto.CCC” (apoiado pelo Ministério da Saúde e Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior) possui mais de 600 pessoas ligadas à investigação e conta com 24 grupos de trabalho em diversas áreas da pesquisa oncológica, de acordo com os dados divulgados. O relatório dá igualmente conta de um financiamento de 10 milhões de euros para projetos em curso - dois deles custeados pela União Europeia.

Destaque ainda para as nove parcerias internacionais, para a colaboração com grupos de investigação em mais de 20 países, para os 380 trabalhos científicos publicados em revistas especializadas de todo o mundo, 17 teses de doutoramento e mais de 20 dissertações de mestrado defendidas no ano de 2016.

Na opinião de Claudio Sunkel, investigador, professor catedrático e vice-diretor do “i3S”, é necessário marcar a diferença. “Não queremos ser apenas uma plataforma regional, queremos atingir a internacionalização nas ciências da saúde”, frisou o especialista, esta quinta-feira, durante a apresentação do relatório com os dados de 2016, referentes à atividade do Porto Comprehensive Center.

“Os doentes não querem saber de papers”

Para o próximo ano, um dos objetivos do consórcio passa por conseguir desenvolver mais projetos de investigação colaborativos que possam atrair o financiamento nacional e internacional, nomeadamente através de bolsas, mas Sunkel apela para a necessidade de encontrar estratégias “mais arrojadas”, sugerindo a possibilidade do PCCC vir a contratar investigadores externos, criando grupos mistos.

“A investigação tem de ser profissional. Não pode ser uma atividade feita como um ‘hobbie’. Fizemos isso muito bem durante 30 anos, mas agora temos de profissionalizar”, sustenta o vice-presidente do i3S, para quem o consórcio deve ter uma finalidade sempre mais voltada para a sociedade e menos para a academia. “Estamos a falar muito de papers. Os doentes não querem saber de papers, preocupam-se é com o resultado do tratamento”, nota Claudio Sunkel. “Temos de apostar em resolver problemas que podem não dar origem a uma tese ou a uma patente, mas que podem ter ter um impacto muito positivo na vida dos doentes”, conclui.

A 14 de fevereiro de 2018, o PCCC organiza a “1st Gago Conference”, dedicada à investigação do cancro na Europa, contando com a presença de mais de uma dezena de especialistas internacionais, aos quais se juntará o comissário europeu Carlos Moedas.