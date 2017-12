Ex-presidente da Raríssimas constituída arguida

A ex-presidente da Raríssimas – Associação Nacional de Doenças Mentais e Raras, Paula Brito e Costa, foi constituída arguida na sequência do caso que envolve uma eventual gestão danosa daquela instituição de solidariedade social, apurou o Expresso junto de fonte judicial.

Esta manhã, a Unidade Nacional Contra a Corrupção (UNCT) da Polícia Judiciária efetuou buscas na Casa dos Marcos, na Moita, na sede da associação Raríssimas, em Lisboa, e na residência de Paula Brito e Costa, em Odivelas. A operação estendeu-se ainda ao gabinete de ex-secretário de Estado de Saúde, Manuel Delgado e a um gabinete de contabilidade em Queluz que alegadamente colaborava com a Raríssimas.

As buscas da PJ estão a ser dirigidas pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, com a colaboração desta força de segurança. Paula Brito e Costa é suspeita de recebimento indevido de vantagem, peculato e falsificação de documento. O Expresso sabe que, até ao momento, não existem mais arguidos.

Uma nota da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, revela que as diligências estão a ser executadas por 18 elementos da PJ, acompanhados de dois magistrados do Ministério Público, de dois especialistas da Unidade de Perícia Financeira e Contabilística da Polícia Judiciária e nove técnicos da Unidade de Tecnologia e Informação da PJ.

No referido inquérito, adianta a nota, "investiga-se, além do mais, a ilícita apropriação de recursos financeiros de IPSS com atividade na área da saúde, pela respetiva presidente, com recurso a procedimentos irregulares vários, o reembolso de supostas despesas incorridas no exercício dessas funções, através da apresentação de documentação com informações falsas, e o indevido pagamento, por essa IPSS, de viagens a titulares de cargos públicos".

Nesta investigação, o Ministério Público da 9ª secção do DIAP de Lisboa é coadjuvado pela UNCT da PJ. O inquérito encontra-se em segredo de justiça.

Esta quarta-feira, Paula Brito e Costa foi suspensa por 30 dias do cargo de diretora-geral da Casa dos Marcos, período durante o qual será iniciado um processo disciplinar para averiguar as queixas que recaem sobre a ex-presidente. Tratou-se de uma decisão consensual, tomada pela direção da associação e por Paula Brito e Costa, conforme a própria confirmou ao Expresso.

Ontem à tarde, numa declaração lida aos jornalistas à porta da Casa dos Marcos, Marta Balula, vogal da direção, já tinha anunciado a “suspensão preventiva” de Paula Brito e Costa por indícios de “ilícito laboral”. Paula Brito e Costa esteve esta quarta-feira na associação, motivando protestos dos funcionários. Deixou o edifício pelas 17h15, acompanhada no carro pelo marido, que escondeu completamente a cara com o capuz de um casaco.

Uma investigação da TVI mostrou documentos que colocam em causa a gestão da instituição de solidariedade social, nomeadamente de Paula Brito da Costa, que alegadamente terá usado o dinheiro para diversos gastos pessoais.

O caso provocou a demissão do secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado, que em 2013 e 2014 foi consultor da Raríssimas, com um vencimento de três mil euros por mês, tendo recebido um total de 63 mil euros.