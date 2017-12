Espelho meu, espelho meu, diz-me quem sou eu que já não me reconheço

A obesidade afeta 600 milhões de pessoas em todo o mundo. Em Portugal, 34,8% da população pode ter pré-obesidade e a OMS classifica o problema como a segunda maior causa de morte. Conheça a história de vida da enfermeira Anabela contra o último estigma socialmente aceite

Espelho meu, espelho meu, diz-me quem sou eu, porque já não me reconheço. Esta é a história de Anabela, comum à de aproximadamente 600 milhões de pessoas, merecedora de ser contada por estar muito distante de um conto de fadas. Tinha 38 anos quando, há 14, foi mãe pela segunda vez. Uma menina abria os olhos para o mundo e juntava-se ao irmão, ainda a dar os primeiros passos.

O intervalo entre os dois partos foi de apenas 17 meses e as sequelas ficaram. Dar à luz dois filhos é sempre sinónimo de felicidade, mas em seguida gerou-se o buraco negro de uma doença considerada como a epidemia do séc. XXI, alastrada na penumbra do estigma social. “Há uma fase de negação. Acreditamos que conseguimos reverter a situação, mas com duas crianças pequenas pequenas não é fácil”, conta Anabela Duarte da Silva. “As coisas foram-se arrastando”, explica, até um problema se instalar: a obesidade. Uma doença crónica enfrentada por esta enfermeira, passo-a-passo, numa luta diária.

Num mundo recheado de contrastes, o acesso à alimentação revela duas faces vincadamente distintas da mesma moeda. O relatório da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, intitulado “The State of Food Security and Nutrition in the World 2017”, indica que o número de pessoas subalimentadas no mundo, no ano passado, era de 815 milhões, superior às 777M registadas em 2015. A maior incidência verifica-se na África Subsariana, no Sudeste Asiático e na Ásia Ocidental.

No outro lado da balança, o sobrepeso quase duplicou desde 1980 e um estudo publicado no “New England Journal of Medicine” contabilizou 2 200 milhões com excesso de peso a nível internacional no ano de 2015. 600 milhões de adultos sofrem de obesidade, enquanto 108 milhões de crianças são também afetadas. A investigação conduzida por uma equipa de especialistas da Universidade de Washington indica que um elevado índice de massa corporal retirou a vida a mais de 4 milhões de pessoas. A Organização Mundial de Saúde considera a obesidade a segunda maior causa de morte e estima que, se nada for feito, aproximadamente 50% da população mundial tornar-se-á obesa em 2025.



A epidemia de uma sociedade que navega cada vez mais e se move cada vez menos

O rol de doenças associadas é bastante extenso. Na Europa, o peso acima do recomendado ou a obesidade traduz-se em casos de diabetes tipo 2, hipertensão, insuficiência cardíaca, mas também pode estar na génese de doenças oncológicas, como o cancro da mama ou o cancro da próstata. Depressão, ansiedade e isolamento são outras das complicações menos visíveis e mensuráveis.

“Portugal foi um dos primeiros países a reconhecer a obesidade como uma doença”, realça Paula Freitas, presidente da Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade (SPEO), mas o panorama é alarmante, como mostra um estudo liderado por Andreia Oliveira, investigadora do Instituto de Saúde da Universidade do Porto, realizado entre 2015 e 2016. Os dados apontam para uma prevalência da obesidade de 22,3% na população nacional - mais elevada entre as mulheres - e para uma taxa de pré-obesidade fixada nos 34,8%, num país onde a expressão “gordura é formosura” ainda está enraizada culturalmente.

Sendo a obesidade infantil uma das principais preocupações pela premência de combater e sensibilizar para este problema desde tenra idade, os mais recentes dados do COSI Portugal 2016 (Childhood Obesity Surveillance Initiative), apresentados esta quarta-feira, evidenciam uma tendência positiva em Portugal, com um decréscimo do excesso de peso de 7,2% em crianças entre os 6 e os 8 anos, de 2008 a 2016, fixando-se agora nos 30,7%. No que concerne à percentagem de obesidade infantil, a redução atinge os 3,6% e fica nos 11,7%.

Relativamente ao consumo alimentar infantil, o relatório do COSI dá conta de que 75,1% crianças consome entre uma a três vezes por semana bolachas, biscoitos, bolos e donuts; 86,8% admitem não resistir aos rebuçados, gomas ou chocolates e 65,3% ingere refrigerantes açucarados, na mesma frequência.

Na opinião de Fernando Almeida, presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, os dados do COSI Portugal 2016 “sublinham o percurso muito positivo já feito nesta matéria nos últimos dez anos, mas também a necessidade de continuar a investir no conhecimento do estado nutricional da população escolar, na formação e acesso das populações a profissionais de saúde na área da obesidade infantil, na educação alimentar das famílias, na fiscalização da oferta alimentar em meio escolar e na promoção da atividade física, nomeadamente nos percursos diários entre a escola e a casa”.

Numa sociedade que navega cada vez mais e se move cada vez menos, o consumo de calorias acentua-se. O sedentarismo, fatores psicológicos, o abandono da dieta mediterrânica e consequente aumento do consumo de “fast food”, o tabagismo, a privação de sono, a inexistência de refeições padronizadas, a ausência de vitamina D ou a arquitetura das próprias cidades contribuem para a propagação desta praga dos tempos modernos. O tratamento, explica Paula Freitas, deve passar pela aposta na multidisciplinaridade e assenta em três pilares fundamentais: dieta, exercício e modificação comportamental.

O último dos preconceitos socialmente aceites

A balança apresentava uma realidade dura de combater e já não indicava os habituais 70 quilos que Anabela sempre pesara. Os dígitos passaram a ser três: 103. A quantidade de alimentos ingerida intensificou-se, quando uma depressão a conduziu a excessos alimentares compulsivos e a comportamentos isolantes, motivados pelo estigma.

O preconceito é uma das principais adversidades. “O estigma em relação à obesidade é enorme”, começa por afirmar a psicóloga clínica Eva Conceição. “Muita gente pode até não aceitar a homossexualidade ou ter preconceitos raciais, mas existe vergonha em assumir publicamente. A sociedade já critica esse tipo de comportamentos. Há autores que defendem que o estigma contra a obesidade é o último preconceito ainda socialmente aceite”, acrescenta a especialista e investigadora na Universidade do Minho.

“As roupas deixaram de me servir. Quando ia às compras, nada me servia e não conseguia comprar nenhuma peça. Acabava por não sair de casa, porque não tinha nada adequado para vestir. Deixei de ter uma atividade social”, lembra Anabela, atualmente ainda atenta a alguns “olhares menos abonatórios” quando passa na rua. “Há uma certa vergonha e uma incapacidade de encarar os outros, por não conseguir fazer coisas que anteriormente fazia”, conta a enfermeira de 52 anos.

Anabela nunca foi sujeita a uma cirurgia bariátrica para redução do estômago. Este tipo de intervenções levam a um decréscimo repentino de IMC, mas não é garantia, por si só, de resultados satisfatórios. Sobretudo porque a diminuição de peso acaba, frequentemente, por não ser o reflexo de uma alteração dos cuidados alimentares, assim como da prática desportiva indispensável. “Mesmo quando as pessoas fazem cirurgia e perdem muito peso, normalmente após um ano costuma verificar-se algum reganho ponderal, devido a mecanismos de homeostase”, sustenta a dirigente da SPEO Paula Freitas, endocrinologista no Centro Hospitalar São João e professora na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.

Já para Eva Conceição “o petisco contínuo é um comportamento de risco na gestão do peso” destes pacientes, podendo os casos de reincidência de obesidade chegar aos 60%, conclusão a que chegou após um estudo realizado durante dois anos, acompanhando a trajetória pós-cirúrgica. “Está a aumentar o número de cirurgias secundárias, efetuadas para resolver o insucesso da primeira intervenção”, assegura a psicóloga de 35 anos, distinguida com o Prémio Jovem Investigadora, em 2014, em San Diego, nos EUA, pela “Eating Disorders Reasearch Society”. “Mais do que a perda de peso”, defende a especialista, “é fulcral trabalhar a autoimagem das pessoas com obesidade”.

Fármaco inovador com resultados positivos não é comparticipado pelo SNS

Na ressaca psicológica de várias tentativas infrutíferas para perder peso, a vida de Anabela começou a mudar quando a sua ficha clínica chegou às mãos da endocrinologista Paula Freitas. “O que me levou a pedir ajuda foi este mal-estar, o não reconhecimento de mim própria, de quem eu era e de quem sou. Quem é esta pessoa que está no espelho? É muito complicado em termos emocionais e de identificação pessoal”, assevera a paciente, que em junho iniciou o tratamento baseado na administração de um fármaco (liraglutido), eficaz na redução do apetite e no aumento da saciedade, permitindo uma rápida eliminação alimentar por parte do organismo.

O único revés reside no facto de não ser comparticipado pelo Estado, nota a médica especialista Paula Freitas. “A prevalência da obesidade aumenta com a idade, mas aumenta também em pessoas de um estrato socioeconómico mais baixo. Se tivermos pessoas obesas com uma menor educação e menor capacidade económica, então isto torna-se num ciclo vicioso”, adverte a presidente da SPEO, defendendo que a administração deste fármaco poderia “evitar muitas cirurgias, que representam uma grande carga financeira para o Sistema Nacional de Saúde”.

Todos os meses, Anabela gasta 257 euros neste medicamento e encara o esforço financeiro como um “investimento na qualidade de vida”. Já perdeu 12 quilos e a relação com o espelho apaziguou-se. “Perceber que já perdi muito volume é muito bom. Ou o facto de abandonar algumas roupas que já me são demasiado largas. Já consegui baixar dois tamanhos nas calças que visto. É uma vitória enorme”, frisa a paciente, ainda a fazer o tratamento, articulado com a prática de exercício físico.

“Estou a fazer isso de forma sistemática e inscrevi-me no ginásio, para que seja de forma mais orientada e sistemática”, refere Anabela, já com uma “maior liberdade para fazer determinadas tarefas” sem que o cansaço seja um obstáculo dissuasivo. Os familiares, amigos e colegas dizem-lhe que está muito mais magra e isso, explica, serve como “uma festinha no ego”.

Se a história de Anabela não tem sido um conto de fadas, também não é possível saber se será feliz para sempre. Por agora, está “muito motivada e entusiasmada”. A guerra contra a obesidade ainda não está ganha. Nunca está. Todos os dias são de superação e cada quilo perdido é mais uma vitória. “É uma batalha interior e com tudo aquilo que nos rodeia. Os familiares e os amigos são as grandes armas que temos à nossa disposição, para nos conseguirmos defender e manter estáveis nesta guerra. Vale a pena entrar nesta luta, só é preciso ser persistente”, encerra Anabela, numa conversa com o Expresso em que abriu o livro sem problemas, para narrar um dos capítulos mais conturbados da sua vida.