Abriu o concurso para a contratação de 500 investigadores doutorados em todas as áreas científicas

Prazo das candidaturas termina a 12 de fevereiro de 2018 e o concurso é dirigido a doutorados de qualquer nacionalidade

A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) anunciou esta quinta-feira a abertura do concurso “Estímulo ao Emprego Científico Individual 2017”, que tem como objetivo o financiamento individual de 500 contratos para investigadores doutorados em todas as áreas científicas.

O prazo das candidaturas termina a 12 de fevereiro de 2018 e o concurso é dirigido a doutorados de qualquer nacionalidade com percurso em qualquer área científica, que pretendam realizar a sua atividade de investigação científica ou de desenvolvimento tecnológico em Portugal, integrados em unidades de investigação financiadas pela FCT.

Os candidatos devem indicar previamente a instituição de acolhimento onde vão realizar a sua investigação. As instituições identificadas contratam diretamente os doutorados selecionados, através de financiamento da FCT.

O objetivo do concurso é reforçar o emprego científico e integra-se no pacote de novas medidas de apoio ao financiamento para a contratação de investigadores, definido pelo novo Regulamento do Emprego Científico lançado este ano pela FCT.

Este concurso é o primeiro para candidaturas individuais no âmbito do Programa de Estímulo ao Emprego Científico, estando previstos novos concursos até Julho de 2018 e até Julho de 2019. O programa inclui outros mecanismos de incentivos, incluindo candidaturas institucionais, pelas unidades de investigação e no âmbito de projetos de investigação, para além do regime transitório associado ao novo regime legal em vigor.

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior prevê que em 2018 sejam assinados 3000 novos contratos com investigadores ao abrigo da lei do emprego científico, e 5000 até ao final da legislatura. Para isso, o Orçamento do Estado para 2018 inclui um reforço de 55 milhões de euros no financiamento da FCT.