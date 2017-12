Universidade do Minho é a mais sustentável do país

Na primeira vez que concorreu, a UMinho conseguiu a melhor marca para Portugal em oito edições do 'UI GreenMetric World University Rankings 2017', que avalia os índices de sustentabilidade ambiental das academias de todo o mundo. Além da UMinho, o país está ainda representado na lista geral deste ano pela Universidade de Aveiro (413º posição) e pelo Instituto Politécnico de Santarém (539º), entre 616 instituições de ensino de 74 países.

A nível europeu, a universidade que arrancou no ano letivo de 1975/76, em Braga, figura em em 23º lugar da Europa e em segundo a nível ibérico, onde Espanha surge representada pela Universidade de Alcala, na 16ª posição. O pódio das universidades mais sustentáveis é ocupado pelas universidades de Wageningen (Holanda), Nottingham (Reino Unido) e Califórnia Davis (EUA). Neste ranking das mais 'verdes' reinam as academias britânicas, com cinco universidades no top 10.

Em comunicado divulgado esta quarta-feira, Rui Vieira de Castro refere que a UMinho está “comprometida a criar uma estratégia de liderança universitária a nível global na sustentabilidade, construindo uma comunidade mais saudável, vibrante e participativa”. O reitor da UMinho defende que as instituições de ensino superior têm uma responsabilidade adicional na sustentabilidade do planeta, “a única solução para os desafios globais, segundo entidades como a ONU, o Fórum Económico Mundial e o Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável”.

Para o coordenador da candidatura da UMinho, Paulo Ramísio, os resultados revelam que a sustentabilidade é uma marca identitária da instituição, num compromisso ativo para um futuro melhor. No último ano, a academia construiu dois edifícios para o Instituto de Inovação para a Bio-Sustentabilidade (IB-S), um projeto orçado em 9 milhões de euros, tendo ainda aplicado 2,8 milhões em projetos de investigação ligados à sustentabilidade, destacados em 715 publicações científicas.

A UMinho destaca que um quarto das 6782 disciplinas oferecidas aos seus quase 20 mil alunos tem conteúdos sobre sustentabilidade, além de uma unidade curricular transversal neste domínio. A academia a funcionar em Braga e Guimarães gera um impacto económico positivo de 206 milhões de eurros/ano, a que estão associados mais de 5000 postos de trabalho, valoriza 79% dos resíduos produzidos e, desde 2010, gasta menos de 80% de papel e 12% de energia total. A UMinho anunciou ainda que será parceira estratégica da candidatura de Guimarães a Capital Verde Europeia 2010.