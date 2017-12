Trabalhadores dos supermercados em greve dois dias antes do Natal

Os trabalhadores dos super e hipermercados vão fazer greve nos próximos dias 23 e 24 de dezembro, das 00h às 24h. Em comunicado, o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP) explica que a ação de protesto visa a renegociação do contrato coletivo de trabalho dos trabalhadores do sector da distribuição.

Entre as principais reivindicações estão o “aumento dos salários de todos os trabalhadores, a eliminação da tabela B e progressão automática dos operadores de armazém até ao nível VIII (operador de armazém especializado), a manutenção do valor pago por trabalho suplementar e por trabalho em dia feriado, contra a redução do valor das horas extras e do trabalho aos feriados; horários de trabalho regulados, contra o banco de horas, e o direito à conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar”, refere o CESP.

Na sexta-feira, dia 22, os trabalhadores dos armazéns e logística vão estar também em greve pelos mesmos motivos. A paralisação irá abranger as principais cadeias de super e hipermercados a nível nacional.

“As empresas do sector que, diariamente, acumulam lucros milionários têm de mudar de atitude e valorizar a especialização dos trabalhadores e aumentar os salários de todos sem exigir contrapartidas. Os trabalhadores não aceitam chantagens e lutam pelo reconhecimento do valor do seu trabalho com os seus salários e carreiras melhorados”, conclui a direção da CESP.