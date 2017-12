Paula Brito e Costa suspensa da Raríssimas por 30 dias

Paula Brito e Costa foi suspensa por 30 dias do cargo de diretora-geral, período durante o qual será iniciado um processo disciplinar para averiguar as queixas que recaem sobre a ex-presidente. Tratou-se de uma decisão consensual, tomada pela direção da associação e por Paula Brito e Costa, conforme a própria confirmou ao Expresso.

Esta tarde, numa declaração lida aos jornalistas à porta da Casa dos Marcos, Marta Balula, vogal da direção, já tinha anunciado a “suspensão preventiva” de Paula Brito e Costa por indícios de “ilícito laboral”.

Paula Brito e Costa esteve esta quarta-feira na associação que acolhe pessoas com doenças raras, na Moita, motivando protestos dos funcionários. Deixou o edifício pelas 17h15, acompanhada no carro pelo marido, que escondeu completamente a cara com o capuz de um casaco.

Uma investigação da TVI mostrou documentos que colocam em causa a gestão da instituição de solidariedade social por parte de Paula Brito da Costa, que terá alegadamente usado dinheiro para gastos pessoais.

O caso já provocou a demissão do secretário de Estado da saúde. Em 2013 e 2014, Manuel Delgado foi consultor da Raríssimas, com um vencimento de três mil euros por mês, tendo recebido um total de 63 mil euros.