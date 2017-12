Proprietários do Urban Beach negam detenção de administrador e reabertura ilegal do espaço

O Grupo K, proprietário da discoteca Urban Beach, negou que qualquer um dos seus administradores tenha sido detido por violar a ordem de encerramento do espaço.

Em comunicado enviado às redações, o grupo afirma que, na segunda-feira à noite, no final de um evento que obrigou a “deslocar um grupo de pessoas” para o Papagayo Restaurant, no espaço da Urban Beach, devido à lotação de outros espaços geridos pelo grupo, como o Kais Restaurant, o Skones Club e a Adega do Kais, um administrador foi interpelado pela PSP, prontificando-se “de imediato a deslocar-se à esquadra para prestar todos os esclarecimentos necessários”.

“As notícias divulgadas por suposta fonte da PSP carecem de qualquer sentido, sendo certo que a discoteca Urban Beach ainda não abriu as suas portas, encontrando-se na fase final do processo de fiscalizações e vistorias por parte das entidades competentes e necessárias à sua reabertura”, lê-se no comunicado, que esclarece que o jantar no Papagayo Restaurant durou 90 minutos e realizou-se apenas numa parte do restaurante.

Fonte da PSP afirmou à Lusa que, na segunda-feira à noite, um dos administradores da discoteca Urban Beach foi detido por desobediência, depois de o espaço noturno ter reaberto para realizar uma festa privada.

A mesma fonte adiantou que o administrador foi detido por ter desobedecido ao despacho do Ministério da Administração Interna que tinha ordenado o encerramento do espaço durante seis meses, depois de ter sido divulgado um vídeo onde se vê seguranças da discoteca a agredirem violentamente um homem que estava aparentemente indefeso e não demonstou qualquer violência.