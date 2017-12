Um resort diferente nas Bahamas

A princípio pode parecer estranho, mas se pensarmos bem faz todo o sentido. Estivéssemos nós na pele de uma pessoa com mais de 150 kg e quiséssemos fazer férias de praia numa ilha tropical, provavelmente pensariámos não duas, mas trinta vezes antes de tomar a decisão. Os olhares de viés, os complexos perante corpos de ginásio ou tonificados provavelmente só levariam à frustração e a muito menos tempo de exposição solar e marítima do que o planeado. Foi precisamente esta ideia que levou James King a criar um local "friendly" para este nicho crescente de pessoas (em 2017, eram 2200 milhões de pessoas, quase 30% da população mundial).

Há 15 anos, James assistiu a uma triste cena no hotel em que trabalhava, em Grenade, uma ilha caribenha. Uma hóspede do hotel sentou-se numa espreguiçadeira e, devido ao seu peso, "literalmente atravessou-a". O embaraço da senhora apenas aumentou quando se viu forçada a reembolsar o hotel por danos à propriedade. Aquele episódio deixou-o a pensar e chegou a pedir à gerência que considerasse apostar em mobiliário mais resistente, mas o seu pedido caiu em saco roto.

Tom Dulat

James King dedicou então alguns anos da sua vida a pesquisar mobiliário e equipamento adequado para este tipo de público, os XL. Para sua surpresa, esta oferta "simplesmente não existia". Camas apropriadas, que aguentassem pesos acima dos 150 quilos, só existiam no universo hospitalar. "Com o passar do tempo, percebi que a esmagadora maioria das pessoas obesas dorme num colchão, no chão de casa", conta James King. Admite que encontrar o mobiliário e os têxteis apropriados foi muito mais difícil do que o local perfeito para o seu hotel, a 80 km de Nassau, uma ilha de águas cristalinas e areia branca, cujo nome significa, curiosamente, "liberdade" em grego.

Em 2015, o The Resort abriu portas, com 24 quartos e 8 km de extensão de praia privativa. Ali, todas as chaises-longues e espreguiçadeiras foram construídas de modo a sustentarem mais de 250 kg, as camas reforçadas com traves metálicas e as portas alargadas. A ideia é criar um ambiente amigável, onde as pessoas podem relaxar e sentir-se absolutamente à vontade para fazerem "todas as coisas que os outros tomam como garantidas" - como vestir o fato de banho e andar pela praia "sem se sentir julgado". Nos primeiros tempos, o negócio começou devagar, mas agora o hotel está esgotado até à primavera de 2018.

Uma cliente de 53 anos, a texana Shawn-Marie Riley, descreve assim a sua estadia no The Resort: "Foi para lá de uma prenda". Segundo ela, este hotel "compreendeu que as pessoas obesas têm inseguranças e desafios que muita gente nem sequer imagina". Conta que pela primeira vez vestiu um biquíni sem se sentir desconfortável e que em férias anteriores estava sempre preocupada em não partir cadeiras, em caber em banheiras e no julgamento dos outros veraneantes. Num hotel onde todos partilham o sobrepeso, deixa de haver complexos em andar pela praia ou fazer bombas na piscina. E, assim, garante-se a todos umas merecidas férias, para cumprir a sua função: relaxar.