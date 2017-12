Qualidade concentrada

O dia é de sol e Barcelona brilha com uma luz que faz lembrar a de Lisboa. Num primeiro olhar, o XC40 tem o perfil de um SUV urbano, com traços próprios que chegam para o distinguir num segmento cada vez mais concorrido. É um resultado natural da evolução que os maiores XC90 e XC60 começaram a trilhar. A imagem é assumidamente jovem, com esse caráter mais vincado do que nos outros SUV da marca. A traseira talvez seja o elemento de design menos consensual, mas não deixa de ser uma assinatura. Visto de fora, pode orgulhar-se de parecer maior que os concorrentes Audi Q3, BMW X1 e Mercedes GLA. De resto, ganha logo com uma maior distância entre eixos.

Tecnologia a estrear

O dia vai a meio e a cidade de Barcelona vive dias de campanha a caminho das eleições. Por isso, o melhor é deixar a agitação e rumar a estradas com menos movimento. O mais importante deste Volvo XC40 nem está à vista. Em estreia, a nova plataforma CMA (Compact Modular Architecture), permitiu aos engenheiros criar um automóvel que se conduz sem esforço e com uma segurança assinalável. O XC40 tem um pisar que impressiona pela forma como combina conforto e precisão. O ruído do motor diesel do D4 é bem filtrado e só aparece de forma mais evidente nas rotações mais altas. A gama de motorizações é um dos “problemas” deste modelo no mercado português, com duas motorizações a gasolina (T3 e T5) e outras duas a gasóleo (D3 e D4). Faz falta um três cilindros a gasolina para ajudar a baixar o preço e tornar o XC40 mais competitivo. Por isso, a principal aposta é o D3, um quatro cilindros com 150cv e a opção de caixa manual ou automática. Já o D4 que me calhou neste primeiro contacto conta com 190cv que resultam num motor com muita elasticidade e recuperações vigorosas. A gama tem três níveis de equipamento: Momentum, R-Design e Inscription. Com tecnologia de segurança herdada dos segmentos superiores, em especial do XC90, não é de admirar que este seja um dos SUV com mais equipamento disponível. A chegar a El Plat, localidade costeira a sul da cidade, experimento os vários modos do Drive Selector. Mas a conclusão é que nem é preciso mexer, porque o comportamento do XC40 consegue um excelente compromisso. Antes de continuar caminho, deixo o Volvo por alguns momentos para conhecer a HEV, um fabricante de pranchas de surf, adaptadas às (poucas) ondas do mediterrâneo.

Uma espécie de teleautomóvel

Cada vez mais, o telemóvel é uma extensão do carro e a Volvo faz grande aposta em matéria de conectividade. Com a aplicação Volvo On Call é possível aceder ao veículo remotamente. Entre as funções disponíveis, destaque para a consulta de dados como o nível de combustível. Também é possível ativar remotamente a climatização e verificar se portas e janelas estão fechadas e, caso necessário, abrir ou fechar as mesmas. Além disso, a aplicação permite ainda chamar a assistência em viagem. Mas há mais, a Volvo On Call permite criar diários de viagem e partilhá-las com outros utilizadores. Por exemplo, é possível escolher um destino no mapa e “transmiti-lo” remotamente para o GPS do carro. Mais futurista é a possibilidade de autorizar um outro condutor a utilizar o carro sem que este tenha a chave. Basta que tenha instalado no smartphone a app da Volvo.

VIDEO

Quando saí de El Plat experimentei programar a rota no telefone. Quando entrei no carro o GPS já tinha assumido o destino, no centro de Barcelona. A caminho da cidade, é impossível não reparar que o espaço a bordo é bom e que só é pena que alguns plásticos não sejam tão nobres como o resto do equipamento. O que vale é a boa qualidade de construção, que não deixa antever ruídos parasitas. Esse lado menos positivo é compensado pela bagageira, com 460 litros e muitas soluções de gestão de espaço, caso opte pelo Convenience Package. Dentro do habitáculo há detalhes dignos de destaque, como um inteligente gancho no porta-luvas, para pendurar uma mala ou um saco.

Segurança primeiro

A Volvo já disse que tem como objetivo que ninguém morra ou fique gravemente ferido a bordo de um carro da marca, na Suécia, a partir de 2020. A meta mostra um comprometimento com a segurança e o XC40 segue nesse caminho, com argumentos em matéria de segurança ativa e passiva. Assumidamente premium, o Volvo XC40 só não será mais competitivo no mercado português, pelo falta de um pequeno motor a gasolina que o torne mais acessível. Mas o futuro promete outras novidades, como uma versão híbrida plug-in, além de uma 100% elétrica.

Ficha técnica

Motor

1969 cc

190 cv

400 Nm entre as 1 750 r.p.m. e as 2 500 r.p.m.

Transmissão

Integral

Automática 8 velocidades

Prestações

210 km/h

7,9s 0-100 km/h

Consumos

5,0 l/100 km

131g CO2/km

Preço €52 121 (XC40 T3 desde €36 639)