O plug-in familiar mais acessível

Realisticamente, a bateria tem capacidade para uma autonomia de 40 a 50 km em condução normal. O suficiente para fazer a maioria das viagens típicas do dia-a-dia sem gastar gasolina. Numa tomada elétrica normal são precisas mais de três horas para carregar totalmente a bateria, valor que baixa para menos de duas horas para atingir os 80% num carregador dedicado de 16 amperes como os que estão espalhados pelas vilas e cidades.

Medimos uma média de 2 l/100 km nos primeiros 100 km (após carregar a bateria) num teste em que metade do percurso foi feito em autoestrada a 120 km/h. Quando a bateria chega a cerca de um quarto da capacidade, este carro passa a ser um híbrido. Mas um híbrido bem eficiente já que neste modo medimos consumos reais entre 4 e 5 l/100 km. No final do teste (250 km acumulados com três cargas completas da bateria) o computador de bordo media uma média de 1,7 l/100 km/h.

A caixa automática é muito suave (não se sentem as passagens), embora pareça-nos que tem uma tendência exagerada para colocar o motor a funcionar em rotações elevadas. Felizmente que pouco ouvimos o motor a combustão. Os dois motores permitem uma reação rápida ao acelerador, especialmente em modo sport, mas este não é um carro para curvar depressa. Talvez seja dos pneus que dão prioridade à eficiência, mas não é difícil fazer este Niro escorregar nas curvas.

Gostámos muito do formato do Niro. É um crossover já com uma altura simpática ao solo que, por exemplo, permite evitar toques frontais com passeios mais altos. Mas tem um formato mais próximo de uma carrinha do que de um SUV, o que ajuda muito na aerodinâmica (este carro parece deslizar em autoestrada). O espaço interior é generoso q.b. para quatro pessoas, mas a mala é um pouco acanhada porque o fundo foi tomado pela bateria.

Tecnologia faz parte do pacote

Como é habitual da Kia, o pack tecnológico incluindo de série é muito completo: ecrã tátil com suporte para Android Auto (ainda não disponível em Portugal) e Apple Car Play (“espelhar” apps do smartphone no ecrã do automóvel), navegação com trânsito em tempo real (ligação de dados via smartphone), câmara de marcha atrás, sensores de estacionamento, travagem automática para evitar acidentes frontais, cruise control adaptativo, sistema ativo de manutenção na faixa de rodagem... O carro testado até incluía carregador sem fios para smartphone – sim, garantimos que é compatível com os novos iPhone.

Veredicto

Equilibrado é um dos melhores adjetivos para definir este carro. Não é demasiado grande, o que ajuda em circulação urbana, mas é espaçoso q.b. para a família; tem uma posição de condução elevada, mas não é demasiado alto para penalizar os consumos; é bem equipado tecnologicamente, mas sem que isso signifique um acréscimo de preço elevado; e, mais importante, é um elétrico para o dia-a-dia, mas sem as limitações de autonomia que muitas vezes obrigam limitam as viagens de um veículo 100% elétrico.

Ficha técnica KIA Niro PHEV

Potência

105+44,5CV (gasolina + elétrico

Binário

107 Nm

Bateria

8,9 kWh

Carga de 0 a 100%: 2h15m (6,6 kW) a cerca de 4h (tomada comum)

Acelaração

0-100 km/h: 10,4 s

Velocidade Máxima

172 km/h

Consumos Testado

1,7 l/100 km

Preço €37.240