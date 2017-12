Músicos portugueses colaboraram com a Alemanha nazi

A investigação a que o Expresso teve acesso revela entrega de partituras em troca de dinheiro

O maestro Ivo Cruz assegurou-nos que não admite nenhum músico ou professor judeu no Conservatório Nacional. Em contrapartida, esforça-se por contratar músicos alemães”, lê-se numa das cartas de uma correspondência regular entre a elite musical portuguesa e o departamento de música do Instituto Ibero-Americano de Berlim, uma instituição de propaganda nazi que funcionou entre 1939 e 1943.

“Devemos para com ele ter uma atenção especial. A sua grande aspiração seria ser convidado para dirigir uma orquestra na Alemanha, mas não se lhe reconheceu méritos por aí além”, continua a carta. Uma semana depois, Ivo Cruz, diretor do Conservatório Nacional, era convidado para o congresso do Conselho Permanente para a Cooperação Internacional dos Compositores, uma organização satélite da Câmara de Música do III Reich.

No mesmo lote de missivas semanais e relatórios aflora-se a relação de proximidade entre muitos compositores portugueses, músicos e organizadores de concertos e a Alemanha de Hitler em plena II Guerra Mundial. Os músicos enviavam as suas partituras para a Alemanha a troco de pagamento pelos direitos de autor e de reprodução, e as suas composições eram tocadas pela Orquestra Filarmónica de Berlim, na maior parte das vezes, e emitidas pela rádio diretamente para Portugal, numa primeira fase, e depois também para a Alemanha. O programa durava uma hora, intitulava-se “A Hora Portuguesa” e não dispensava um discurso propagandista “de grande pompa” sobre a ideologia nacional-socialista.

A lista de nomes

Nomes como Vianna da Motta, Pedro de Freitas Branco, Luís de Freitas Branco, Armando José Fernandes, Frederico de Freitas, Tomás Lima, Luís Costa, Elísio de Sousa Pedroso, Mateus Júnior, Filipe Rosa Carvalho, Ruy Coelho, Cláudio Carneiro e Santiago Kastner, entre muitos outros, fazem parte da lista dos músicos que mantiveram com os alemães essa relação estreita durante dois anos, de 1941 a 1943.

A descoberta foi feita pela investigadora Inês Thomas Almeida, que, a partir de uma dica do professor Fernando Clara, se deslocou à Alemanha para analisar todo o arquivo do departamento de música do Instituto Ibero-Americano, liderado pelo general Faupel, que chegou a receber do Governo português, em 1941, a Grã Cruz da Ordem da Instrução Pública, pelos bons serviços prestados e pela aproximação entre os dois países. “Julgava-se que as relações da elite cultural portuguesa com a Alemanha se tinham ficado pelos anos 30 e que durante a II Guerra Mundial se tinham quebrado laços, mas não foi isso que aconteceu, pelo menos no que diz respeito à área da música. Dentro da rotina do horror da guerra, essa colaboração existia”, diz Inês Almeida, que se prepara para editar em livro o resultado da sua investigação e vai publicar um artigo numa revista alemã. “O objetivo dos alemães era mostrar que eram o paradigma da alta cultura e ganhar simpatias e apoios. Interessava mostrar uma Alemanha amiga, boa parceira, baluarte da cultura”, continua a investigadora.

Para tal, em 1940, chega a Portugal o representante do departamento de música do instituto nazi, Klatovski, que “é recebido com muita desconfiança, que desapareceu rapidamente”, e que, em 1942, numa segunda visita a Portugal e a Espanha, país que também fazia parte deste programa de propaganda política, leva mesmo para Berlim 150 quilos de partituras. No fim dessa viagem, Klatovski faz um relatório comparando os níveis de aceitação dos músicos entre as duas visitas. “Agora, toda a gente faz fila para vir ter comigo. Penso que para isso terão contribuído o sucesso da emissão mensal [a publicidade de grande formato em jornais como “O Século” funcionava bem] e o facto de termos iniciado os pagamentos pelos direitos de autor e pelos direitos de reprodução”, escreve. A investigadora acredita que os pagamentos foram a “chave do sucesso” do programa de colaboração. “Havia mesmo uma verba inscrita no Ministério da Economia do Reich só para estes pagamentos”, diz ela.

“A partir daí foi possível convidar vários compositores para irem à Alemanha e obter determinadas regalias”, conta Inês Thomas Almeida, que teve acesso apenas às cartas dos alemães e não às dos músicos portugueses. “Nalguns casos não podemos aferir nenhum tipo de afinidades políticas. Os músicos enviavam as partituras e recebiam. Mas noutros há uma estreita amizade e cumplicidade.” Além do maestro Ivo Cruz, a investigadora refere Santiago Kastner, de resto o elo de ligação entre a maior parte dos compositores e os alemães. “Luís de Freitas Branco, por exemplo, é citado numa carta como tendo ficado muito impressionado com o interesse que a emissora alemã de ondas curtas demonstra para com os compositores portugueses”, tendo “desta vez dado muitas peças”.

No meio desta “franja significativa da elite musical portuguesa em colaboração estreitíssima com a Alemanha” só aparece uma voz dissonante: Fernando Lopes-Graça. “Não consigo encontrar Lopes-Graça. É estranho”, escreve Klatovski na primeira visita de um mês que faz a Portugal. “Lopes-Graça tem uma orientação política comunista, antagónica à Alemanha”, escreve no segundo relatório. “O compositor chegou mesmo a dizer que enquanto a música de Paul Hindemith, considerada música degenerada, não for tocada na Alemanha, não quero que a minha música seja lá tocada.”