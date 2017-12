Marcelo é pastor das vítimas de Pedrógão

A sede da Associação das Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande terá um quadro especial neste Natal, em que o Presidente da República aparece representado como um pastor em adoração de Jesus e, como oferta, uma casa. A pintura é da autoria de João Viola, habitante de Nodeirinho, aldeia onde morreram 11 pessoas.

Em declarações ao Expresso, o artista explica que “as vestes do pastor têm as cores da bandeira de Portugal e simbolizam todos os portugueses que fizeram donativos para que as pessoas que perderam as suas casas pudessem receber novas habitações”. E o Presidente, explica, foi escolhido “como um reconhecimento pela pressão que ele fez neste sentido”.