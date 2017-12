GNR detém 25 condutores alcoolizados e apreende 124 doses de haxixe

Foram ainda detidas seis pessoas sem carta de condução e duas por tráfico de droga e apreendidas duas doses de cocaína, uma arma de fogo transformada e cinco munições

A GNR deteve, entre as 20h de sexta-feira e as 8h deste sábado, 25 condutores alcoolizados e apreendeu 124 doses de haxixe, indicou a corporação num balanço da atividade operacional em todo o país.

Em comunicado, a GNR refere que foram ainda detidas seis pessoas sem carta de condução e duas por tráfico de droga e apreendidas duas doses de cocaína, uma arma de fogo transformada e cinco munições.

No mesmo período, os militares detetaram na estrada 719 infrações, das quais 128 por excesso de velocidade, 96 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei e 60 por falta de inspeção periódica obrigatória.

Uso indevido de telemóvel durante a condução, falta de seguro obrigatório e ausência ou incorreta utilização do cinto de segurança e da cadeirinha para crianças foram outras das infrações de trânsito registadas.

Entre as 20h de sexta e as 8h de hoje, houve 108 acidentes, de que resultaram 39 feridos ligeiros.

A atividade da GNR a que se reportam os dados visava a prevenção e o combate à criminalidade violenta e a fiscalização rodoviária em todo o território nacional.