Conversas de mesa com o Pai Natal

Vamos esquecer por momentos as limitações que ao longo do ano nos impomos e vamos à boa e velha tradição de comer bem e beber melhor. Lá para o primeiro de janeiro regressarão as promessas. Até lá, é altura de abrir umas boas garrafas e celebrar a vida

getty

Natal e amigos rimam com bons vinhos. Por isso estará na altura certa de pensar o que vai servir e é para isso que deixamos aqui algumas sugestões. Aproveite-as ou tome-as como orientação, caso opte por uma seleção das garrafas que tem na garrafeira. Apesar de serem informações recorrentes, que tendencialmente se repetem, há algumas que merecem ser aqui destacadas.

Em primeiro lugar, os formatos. Para grupos um pouco mais alargados faz todo o sentido usar o formato magnum (1,5 litros); as garrafas de tamanho normal acabam por dar apenas um fundo no copo a cada pessoa. Caso não tenha, é certo que nesta época todas as grandes superfícies dão destaque a estes formatos (ou maiores) e os preços não são exagerados. Muitas das nossas sugestões também se comercializam em magnum.

Em segundo lugar, os preços. Como se pode ver, optámos por uma seleção de vinhos de preços mais elevados, ainda que não proibitivos. A época é propícia para que se abram boas garrafas, com as quais vamos celebrar a vida, a saúde e a amizade. Não adianta estar à espera do tal momento para abrir uma boa garrafa, sendo certo que ele nunca chega e, quando chegar, já há muito o médico proibiu o consumo do vinho.

Em terceiro lugar, a seleção. Perante a época do ano, optámos por mais tintos do que brancos mas, com as enormes variações regionais que as tradições natalícias têm, cabe a cada um decidir o tipo de vinho que se deve optar. No caso dos generosos ficámo-nos por um único Porto mas, como se imagina, o gosto pessoal e a disponibilidade da garrafeira poderão apontar para outras escolhas, sendo certo que os vinhos do tipo “envelhecidos em casco” serão mais adaptados para a doçaria natalícia, venham eles da Madeira ou sejam moscatéis.

Depois, o serviço. Os tintos mais velhos deverão ser decantados previamente (uma hora chega) e todos deverão ser abertos antecipadamente para se ter a certeza que não têm algum problema. Após a decantação, tanto podem ser servidos na garrafa original (depois de lavada) ou em decanter. Os copos devem merecer atenção especial e, caso opte por usar copos que raramente utiliza, é mais ajuizado lavá-los para que desapareça o habitual “cheiro a armário”. E se ainda não tem “os copos” é capaz de ser boa altura de dar uma prenda a si próprio; há para todos os preços e por isso não é razão para não servir um bom vinho num bom copo. Quanto às temperaturas, tem aqui várias indicações nos vinhos que sugerimos.

Por último, o prazer. Nada é mais gratificante do que vermos os nossos amigos rendidos aos vinhos que servimos ou às combinações vinho/comida bem-sucedidas que conseguimos. Esse é também um dos prazeres de juntar vinhos numa garrafeira. E estes são “os momentos certos”, não é preciso esperar por outros. E bom Natal!