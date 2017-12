Juíza contestada por Bárbara Guimarães absolve Carrilho do crime de violência doméstica

Depois de ter sido condenado, a 31 de outubro no âmbito de um outro processo judicial que também coloca frente a frente o ex-ministro e a apresentadora de televisão, Bárbara Guimarães, Manuel Maria Carrilho foi esta sexta-feira absolvido da prática do crime de violência doméstica.

A juíza Joana Ferrer considerou que a prova pericial apresentada era inconclusiva e a prova testemunhal, ainda que abundante, era incapaz de sustentar a acusação, pelo que absolveu o réu. Carrilho foi, no entanto, condenado ao pagamento de uma multa de 150 dias (900 euros) por um dos 22 crimes de difamação de que estava igualmente acusado e ainda ao pagamento de uma indemnização de três mil euros por danos não patrimoniais à apresentadora de televisão.

"Os tribunais não são tribunais plenários onde os arguidos entravam já condenados", disse a juíza no fim da sentença, considerando ainda que Bárbara Guimarães é uma "mulher independente" que deveria ter apresentado queixa na altura certa, isto é, logo a seguir à alegada prática dos crimes para que as autoridades pudessem recolher e analisar as necessárias provas periciais.

"Bárbara Guimarães é uma mulher destemida e dona da sua vontade, pelo que não é plausível que na sequência das agressões tenha continuado com o marido em vez de se proteger a si e aos filhos", acrescentou a magistrada, fazendo notar que a apresentadora deveria ter seguido o procedimento recomendado a vítimas de violência doméstica.

Alegações finais e...

Nas alegações finais, o Ministério Público tinha pedido três anos e quatro meses de prisão, com pena suspensa para Carrilho, tendo a procuradora considerado haver ainda perigo de continuação da atividade criminosa por parte do arguido, pelo que, pediu ao tribunal a aplicação de uma pena acessória de proibição de contactos com a vítima pelo mesmo tempo da pena proposta.

Já o advogado de Bárbara Guimarães, que é assistente no processo, pediu uma pena efetiva de prisão de três anos e 10 meses para Carrilho, considerando que, no julgamento, ficou provado o crime de violência doméstica e vários de difamação.

O advogado do ex-ministro e professor de filosofia tinha pedido a absolvição do seu cliente, considerando que acusações de violência doméstica e injúrias são uma "história patética e muito mal contada".

...três incidentes

Recorde-se que este julgamento ficou marcado por três incidentes de recusa de juiz. E que, no início, Joana Ferrer fez declarações que motivaram uma condenação generalizada, tendo a magistrada pedido para ser afastada do processo.

“Parece que o professor Carrilho foi um homem, até ao nascimento da Carlota [a segunda filha do casal], e depois passou a ser um monstro.” Ora “o ser humano não muda assim”, disse a magistrada durante a primeira sessão de julgamento, em fevereiro de 2016.

As palavras da juíza, que também tinha censurado a apresentadora de televisão por ter apresentado queixa tão tarde, foram amplamente criticadas e o Ministério Público, que numa atitude rara, colocou-se ao lado do assistente de Bárbara Guimarães e pediu para Joana Ferrer ser afastada.

O Tribunal da Relação de Lisboa acabou por manter a magistrada no processo, mas considerou que Joana Ferrer se “pôs a jeito”.