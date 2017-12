Circulação na linha ferroviária de Sintra cortada devido a atropelamento mortal

Atropelamento do jovem ocorreu perto da estação da Mina, Amadora, cerca das 9h40, no sentido Lisboa-Sintra, via que está cortada

A circulação ferroviária está cortada num dos sentidos da linha de Sintra junto à estação da Amadora desde as 9h40 devido a um atropelamento mortal, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa. A mesma fonte adiantou que o atropelamento do jovem com idade entre os 20 e 25 anos ocorreu perto da estação da Mina, Amadora, cerca das 9h40, no sentido Lisboa-Sintra, via que está cortada. No local encontram-se elemento da PSP, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e dos Bombeiros da Amadora.