Advogado de Carrilho diz que “foi feita plena justiça”

O advogado do antigo ministro da Cultura disse, à saída do julgamento, que a decisão de absolver Carrilho é a prova de um "profundo humanismo revelado pelo tribunal". Paulo Sá e Cunha considerou que a prova da acusação sempre foi "muitíssimo débil" e que "não deveria ter sido deduzida pelo Ministério Público".



Apesar de estarem satisfeitos com o resultado, acreditam que haverá pedido de recurso por parte da defesa de Bárbara Guimarães.



Manuel Maria Carrilho disse estar aliviado e feliz e ter terminado um "calvário de quatro anos, em que tantas falsidades se espalharam". Acrescentou, ainda, que a a apresentadora de televisão é uma "falsa vítima". O seu desejo agora é apenas ir ter com os seus dois filhos.



Bárbara Guimarães não esteve presente na audiência e o seu advogado, Pedro Reis, o seu advogado, não prestou declarações depois de ouvida a decisão do tribunal.